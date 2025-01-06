返母校鼓勵學弟妹 12強黃子鵬：每人都可成台灣英雄

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）世界12強棒球賽冠軍國手黃子鵬今天返回母校高雄市復興國小，獲校長蔡進元頒贈傑出校友；黃子鵬也指導棒球隊學弟投球，鼓勵堅持夢想勇敢追求目標，每個人都可成台灣英雄。

黃子鵬上午回到校園時，一眼就認出自己國小五、六年級班導師崔正芬。他說，印象中老師上課比較嚴格，但對學生們很有耐心，感覺很溫暖、像媽媽。

崔正芬說，黃子鵬身材一直是瘦高型，是棒球隊隊長，很專注在投球等棒球訓練上，「他在校很乖，對人有禮，人緣好」，另外，黃子鵬父母也很重視孩子教育。

復興國小繼日前陳晨威返回母校後，黃子鵬返校再次掀全校師生關注；熱情學弟獻花，崔正芬也親自為他披上傑出校友彩帶，蔡進元則頒贈復興國小傑出獎座，以及他專屬設計的紀念牌，場面溫馨。

蔡進元致詞表示，黃子鵬在世界12強棒球賽中表現出色，為國爭光，讓全校師生引以為榮，也讓復興國小與棒球隊成為全台焦點；他的經歷也將激勵更多學生在體育與學業上努力奮鬥，追求卓越。

黃子鵬也勉勵棒球隊學弟們專注每一天練習，持續為夢想堅持；黃子鵬還親自指導學弟們投球技巧，並與復興國小全校師生合照、簽名。

黃子鵬表示，復興國小是他棒球夢想起點，因為喜歡打棒球，才來復興國小就讀，能夠回到這裡與大家分享他的經歷，感到非常榮幸與感動；他鼓勵學弟妹勇敢追求自己目標，相信每人都可成為台灣英雄。（編輯：陳仁華）1140106