加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院三讀 警消海巡退休所得替代率最高80%
首頁 / 生活

台灣美食展8/1登場 聚焦海味文化

2025/1/7 12:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）台灣美食展預計8月1日至4日在台北世貿一館登場，今年主題為「鮮味款待」，聚焦台灣豐富的海味文化，即日起開放參展單位報名。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，台灣美食展（Taiwan Culinary Exhibition, TCE）將在8月1日至4日於台北世貿一館舉辦，即日起開放參展報名。

主辦單位台灣觀光協會邀請全台金牌廚師、冠軍精品、各地優質美食品牌，以及餐飲、飯店、伴手禮業者、小農與國際單位等共襄盛舉，盼呈現台灣飲食文化的多元面貌，共同展現台灣的美食力。

台灣觀光協會指出，日前韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）與演員金大明來台拍攝「跟著大明尋味-台灣篇」，用鏡頭記錄從北到南的台灣美食與文化之旅，在國際上帶起台灣美食的話題與熱潮，3集影片上架不到1個月吸引超過610萬人次觀看，助攻美食觀光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣觀光協會表示，今年台灣美食展持續號召美食相關業者參與，以「鮮味款待」為主題，聚焦台灣豐富的海味文化，自深海、近海及養殖漁業等多樣資源，從屏東黑鮪魚、台南虱目魚到馬祖淡菜，各地海味結合在地文化，形塑出特色飲食，也催生出許多鮮味產品。

台灣觀光協會說，今年美食展邀請業者共同響應海味主題外，也期盼結合食農教育與海洋保育議題，邀請參展單位及觀展民眾一起探索台灣的海洋文化與永續發展。（編輯：管中維）1140107

金大明
韓國羅PD攜手金大明走訪台南 大讚感性F型城市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：