中科大工作坊聚焦微課程影片製作 助樂齡教育數位化

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（中央社記者蘇木春台中9日電）教育部委託台中科技大學，於今明兩天舉辦「樂齡微課程教材製作種子工作坊」，聚焦微課程影片製作，協助教師將教學理念轉化為吸引力十足影音教材，為樂齡教育數位化奠定基礎。

工作坊今天舉行開幕儀式，台中科技大學校長陳同孝、台中市政府教育局終身教育科長陳威禎、計畫主持人劉以慧等人皆出席。

陳同孝致詞時表示，感謝來自全國的教師積極參與，未來在推動壯世代與第三人生大學進程中，希望透過專業數位教學資源，為樂齡學員創造更多學習機會，讓教育真正實現終身學習價值。

陳威禎指出，微課程的靈活性不僅能使知識有效傳遞，更讓教育融入樂齡學員日常生活；期待透過此次與台中科大合作，為樂齡教育注入創新動能。

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今天課程邀請台灣體育運動大學運動資訊與傳播學系主任馬鈺龍，傳授從鏡頭設計到剪輯技巧，協助教師將抽象教學理念，轉化為吸引力十足影音教材，進一步掌握數位閱聽時代脈動。

劉以慧說明，微課程影片不僅能延展教學深度，還能成為教師自我行銷利器，擴展數位影響力並塑造個人品牌形象；藉由工作坊希望讓樂齡教育的數位轉型注入新活力，為樂齡教育邁向數位化新時代奠定堅實基礎。（編輯：陳仁華）1140109