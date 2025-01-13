黃喉貂1年3路殺 遊塔塔加玉管處籲遵無痕山林準則

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（中央社記者鄭維真南投13日電）玉山國家公園管理處研究員去年12月拍到黃喉貂交配影像，為全台首筆野外貂科交配珍貴紀錄，但據統計，去年即發生3起黃喉貂路殺，呼籲遊客遵守無痕山林準則，守護棲地。

玉管處為了解保育類動物黃喉貂族群親緣結構及繁殖育幼行為，從民國108年起持續針對黃喉貂族群調查，研究員印莉敏去年12月首次於玉山塔塔加地區錄下黃喉貂在樹上交配珍貴畫面，為目前台灣第1筆黃喉貂繁殖交配影像資料，也是全台首筆貂科交配紀錄，實屬難得。

玉管處昨天透過新聞稿表示，玉山國家公園塔塔加遊憩區因交通便利，適合戶外健行，是目前台灣山區目擊黃喉貂最佳地點，但去年發生3起黃喉貂路殺事件，包括有2起發生於新中橫公路同富隧道，因隧道視線差，易讓不會過馬路的黃喉貂遭撞擊；另1起路殺發生在台18線。

研究團隊調查時，也發現黃喉貂會頻繁造訪新中橫公路炊煮區、遊客中心等遊憩熱區，覓食垃圾或對遊客作出乞食等非自然行為。

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玉管處指出，黃喉貂具有犬貓共通傳染病毒，如犬小病毒、腺病毒等，人類廚餘垃圾與寵物上山都可能提高疾病傳播，造成其生存隱憂，呼籲大家到園區時，開大燈並放慢車速，減少人為干擾，遵守無痕山林準則，共同守護黃喉貂健康與棲地。

根據玉管處資料，黃喉貂主要分布於海拔300至3900公尺原始森林，以中海拔最為常見，擁有亮黃皮毛、靈活身形及獨特雄性合作狩獵行為，雜食性，會群體圍獵體型比牠們大的山羌，又稱「羌仔虎」，幼貂育幼期可長達1年以上。（編輯：陳仁華）1140113