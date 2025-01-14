入境免稅酒上限擬放寬至1.5公升 拚農曆春節1/25上路

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（中央社記者張璦台北14日電）外界盼調升入境旅客攜帶自用酒類免稅數量，經參考亞鄰與歐美規定、稅損規模以及國內製酒及進口業者意見，財政部拍板將上限由現行1公升調升至1.5公升，並將縮短行政程序，力拚春節期間、最快1月25日生效。

現行法規規定，民眾從海外返台入境時，攜帶酒類自用免稅數量為1公升（不限瓶數），可直接走「綠線檯」免向海關申報，但若超過免稅數量，就要走「紅線檯」並向海關主動申報，未向海關申報者，超帶酒品將被海關依法沒入，並裁處罰鍰。

民進黨立委郭國文先前於立法院財委會質詢時指出，1瓶酒通常是700多毫升，有民眾反映，一般習慣是自用1瓶加上送禮1瓶，但合計就會超過免稅上限1公升，因此希望放寬此門檻，以符合實際需求。

財政部考量入境旅客自用免稅酒數量已20年未檢討、台灣免稅上限與他國相比略微偏低，且若調高門檻，初步評估稅損影響有限。為求審慎，財政部進一步發函國內製酒及進口業者的相關公會，由於產業界對調升上限一事正反看法都有，經通盤研議，將最初評估的上限調升至2公升，改為調高至1.5公升。

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財政部關務署預計於今天對外預告調升入境旅客攜帶自用酒類免稅數量，為趕在農曆春節生效，此案預告期7天，預計1月21日預告期滿，關務署並將縮短行政程序，力拚春節期間、最快1月25日讓新制上路，給民眾過年小確幸。

根據財政部以一年入境旅客數近1200萬人次估算，入境免稅酒上限提升至1.5公升，粗估一年關稅、營業稅、菸酒稅合計將減少新台幣數百萬元。（編輯：楊凱翔）1140114

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