大馬打造半導體產業 台獎學金為育才注入關鍵動力

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（中央社記者黃自強吉隆坡15日專電）馬來西亞致力打造半導體產業鏈，積極推動IC設計園區，人才培育是當務之急，其中，台灣大專院校設立的人工智慧學程聯盟，將能搭建合作平台，透過台灣獎學金攜手育才，為半導體領域注入關鍵動力。

馬來西亞留台校友會聯合總會與駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，今天聯合舉辦2025年各類台灣獎學金開放申請記者會，盼大馬學子留學台灣實現夢想。

留台聯總會長彭慶和（Kenny Pang）表示，台灣近年來經濟成長，社會繁榮安定，在科技及創意各方面表現亮眼，半導體產業尤其居世界領先地位，資訊工程傲視全球，其他如人文社會及藝術設計各方面也蓬勃發展。

他指出，馬來西亞學子於1990年前赴台灣升學多選擇就讀工程，1990年到2000年多以金融與服務業為主，2000年後選擇多元，擴及資訊與電競等相關領域，最近15年來則以科技相關學系為主。留台人數迄今逾10萬人。

彭慶和認為，馬來西亞如今欲打造半導體產業鏈，推動IC設計園區，提供減稅、補貼及工作簽證免費等獎勵措施，首相安華（Anwar Ibrahim）也宣布啟動「柔佛-新加坡經濟特區」，藉星馬優勢打造完整生態系，這些都需要大量專業人才進駐。

他說，台灣高等教育學術環境優良，有完善公衛醫療體系，獲世界各國肯定，留台聯總基於協助培養人才理念，希望幫助年輕人有機會實現夢想及發展宏圖，特別鼓勵大馬學子赴台升學，學成歸國後對大馬經濟與社會發展扮演重要角色。

駐馬處教育組組長張佳琳指出，教育部提供學生跨校學習人工智慧相關課程，並成立台灣大專院校人工智慧學程聯盟，協力共同培養未來人才，內容包含人工智慧探索應用、工業應用、自然語言、影像技術等提供學生跨校修習，修習完成後可取得教育部核發學分學程證書。

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她在今天記者會說，台灣各大學共有18類學群、逾2000個科系，也與馬來西亞需要人才相呼應，台灣在科技資訊、人工智慧、積體電路（IC）與半導體等產業，都位居世界翹楚。大馬積極培養半導體人才，不論從前段製程到後端封裝測試，都需要非常多專業人才，台灣將可擔任關鍵角色。

駐馬處開放3項獎學金供馬來西亞學子申請，包括「2025年教育部台灣獎學金」、「2025年教育部華語文獎學金」與「2025年國際高等人力培訓外籍生（ICDF）獎學金」。（編輯：張芷瑄）1140115

馬來西亞留台校友會聯合總會與駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，15日聯合舉辦2025年各類台灣獎學金開放申請記者會。圖為駐馬處教育組組長張佳琳（左3）、留台聯總會長彭慶和（右3）與工作人員合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月15日