25歲女急性心肌炎 台大醫院新型心臟幫浦救命

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）急性心肌炎往往來得突然又猛烈要命，25歲薛姓女子某天突然感覺快昏倒，緊急轉診到台大醫院，靠著有如電影鋼鐵人「鋼鐵心」般的新型心臟幫浦搶回一命，目前已回復正常生活。

薛小姐今天出席台大醫院成果發表會，分享自己在鬼門關頭走一遭的心路歷程。事發在去年5月初，她正搭火車準備返鄉，卻在途中近乎昏厥，馬上下車到醫院求診，因為情況危急，被快速轉診至台大醫院求助。

台大醫院心臟內科助理教授葉志凡簡報說明，當時團隊高度懷疑罹患急性心肌炎，預期心臟功能將急速惡化之下，馬上啟用新型心臟幫浦，並給予免疫球蛋白治療，且幸運無須插管使用呼吸器，治療5天順利移除新型心臟幫浦，住院治療11天後出院。

急性心臟衰竭合併心因性休克具高致死率，葉志凡指出，不管採取任何治療之下，死亡率仍高達3到4成，因此及早發現及治療十分重要，其中急性心肌炎及心肌病變常因事發突然，並主要影響青壯年患者，若無快速正確的診斷及即時的治療，會嚴重影響病人的預後。

葉志凡說，台大醫院2022年引進新型心臟幫浦，與一般人所熟知的葉克膜相比，葉克膜雖然提供血流量較高，卻因無法減壓，仍會造成心臟負擔，而新型心臟幫浦管徑較葉克膜的管路小，術後可以快速止血，由於是從左心室拉血，輸出量很夠，可以同時減少心臟的壓力，縮減心臟復原時間。

以薛姓女子為例，葉志凡解釋，介入治療只有5天就迅速恢復，如果是使用葉克膜可能要多達7天；目前新型心臟幫浦尚未納入健保給付，單次費用約新台幣105萬元，但此技術已通過食品藥物管理署核准，為急性心臟衰竭患者提供治療選擇。

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葉志凡說，新型心臟幫浦適用對象大致可分3類，第1是進行高風險冠狀動脈介入手術的患者，特別是心臟血管結構複雜或功能較差者；第2，可逆性休克患者，例如急性心肌炎或其他休克狀況；第3，急性心肌梗塞合併休克患者，需短期循環支持以度過急性危機。

台大醫院心血管中心主任高憲立補充，目前已應用於7名患者，3例為心因性休克，4例為複雜性心因性治療，其中2例未能成功挽回，大部分患者復原情況良好。（編輯：管中維）1140116