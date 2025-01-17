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與家扶體育優秀兒少圍爐 總統推動百億基金助圓夢

2025/1/17 12:52（1/17 13:46 更新）
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總統賴清德（中）17日到台中與家扶基金會的體育優秀兒少圍爐，也為他們打氣加油，並發放新年福袋勉勵。中央社記者蘇木春攝 114年1月17日
總統賴清德（中）17日到台中與家扶基金會的體育優秀兒少圍爐，也為他們打氣加油，並發放新年福袋勉勵。中央社記者蘇木春攝 114年1月17日
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（中央社記者蘇木春台中17日電）總統賴清德今天到台中與家扶基金會的體育優秀兒少圍爐，他表示，今年除成立運動部，並將推動青年百億海外圓夢基金，不只運動場上，年輕人都可以申請，得到政府的幫助圓夢。

賴總統到台中家扶基金會，與20名家扶體育優秀兒少一同圍爐，用餐前兒少們分享自己的目標與喜愛的年菜菜色，賴總統也為他們打氣加油，並發放新年福袋勉勵。

賴總統致詞時表示，他看到家扶中心的孩子，在生活、運動競技場上獲得支持，他要代表國家感謝家扶75年來，扶助數十萬個孩子。他聽到會中幾個孩子分享目標，覺得他們很勇敢與堅強，而且都在夢想的道路上繼續前進。

賴總統說，他在選舉時提出運動部的政見，立法院已經三讀通過，預計今年就可以掛牌上路，要推動全民運動，並推動俱樂部，邁向職業運動，一步一步透過運動讓民眾更健康，可以在國際舞台上，讓有志於運動的好手們為國爭光。

提到要幫助年輕人圓夢，賴總統指出，他在競選時提出青年百億海外圓夢基金，最近就會公布實施。他舉例，孩子要到日本學習摔角或到美國學拳擊，且不只運動場上，要攝影、跳街舞、拍影片等，任何18歲到30歲的年輕人都可以申請計畫，得到政府的幫助圓夢。

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至於基金的緣由，賴總統說，他看到電視報導，有一群老先生騎哈雷機車環島，因為年輕的時候沒錢也沒閒，退休才去圓年輕時的夢想。政府跟年輕人站在一起，一起來圓夢想，他希望家扶的孩子能繼續加油，政府會持續支持。

家扶基金會表示，經調查，弱勢兒少在運動培訓上的需求以「訓練裝備」最為迫切，達57.7％，家扶設立「運動潛力獎助學金」與「菁英培植計畫」，陪伴有運動專才的孩子勇闖體壇。家扶與政府攜手為台灣體育注入新生力量，培育未來的運動菁英，展現對體育人才的重視與支持。（編輯：郭諭儒）1140117

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總統賴清德（左）17日到台中與家扶基金會的體育優秀兒少圍爐，賴總統致詞時說，除成立運動部，也將推動青年百億海外圓夢基金，支持年輕人圓夢。中央社記者蘇木春攝 114年1月17日
總統賴清德（左）17日到台中與家扶基金會的體育優秀兒少圍爐，賴總統致詞時說，除成立運動部，也將推動青年百億海外圓夢基金，支持年輕人圓夢。中央社記者蘇木春攝 114年1月17日
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