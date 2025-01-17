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教案稱可搜中國平台惹議 教部澄清是建議多元查證

2025/1/17 20:01
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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部媒體素養教育資源網刊登一篇教案，建議查證事實時，提及多個中國平台，引發網路討論。教育部澄清，是建議用多種方式查證，並非以中國平台為查核標準，但已先將教案下架。

「菱傳媒」報導，教育部「媒體素養教育資源網」的其中一篇教案「假訊息：認識、破解、查核與判讀」，內容提及可用中國騰訊、百度、微信搜尋找到事實，引發爭議。

對此，教育部今天向中央社解釋，這篇教案是討論爭議資訊的判讀，兩岸互動頻繁，學子常觀看小紅書、抖音等短影音平台，應具備判讀內容真偽的能力。

教育部表示，文中建議可透過國內外多種方式協助查詢，也可用當地的平台或搜尋引擎，以便更精準地判別資訊真偽。教案內容並非引用單一國家的查核資訊，也不是推薦中國平台作為查核標準工具。

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不過教育部考量外界的疑慮，已先行將教案下架，並將在未來更加審慎處理類似情形，邀請更多元背景的專家學者審查，避免不必要的爭議。

教育部並提到，媒體素養教案採用專業的審查機制，專家評審背景涵蓋媒體素養、教育研究、新聞學等相關領域。（編輯：陳政偉）1140117

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