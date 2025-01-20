混血寶早產僅500克 馬偕醫護養成8公斤胖娃返美

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）出生僅500公克、22週早產的混血寶寶拉拉（化名），在馬偕醫院304天照顧下，如今是8公斤頭好壯壯、愛說話的寶寶，明天將回美國，醫療團隊獻上祝福「小被被」盼好好長大。

今天是早產兒拉拉的「畢業典禮」，8公斤的拉拉眨著圓滾滾大眼，東張西望看著攝影機，抱著已有點吃力。時光回到去年3月，長期住在美國、有台灣血統的拉拉媽媽在孕期15週最穩定時候，取得主治醫師同意回到台灣探親，只剩2天就要返美，在餞行餐會上，媽媽突然出血。

緊急就醫安胎5天後，隔天清晨突然破水，再度到醫院已被告知隨時可能早產，她回憶，躺在床上等待內心滿是不安，直到聽著醫師詳細說明早產兒可能面臨的所有問題，「我就知道馬偕醫院不會放棄拉拉」，即使安胎3天，無奈因頻繁宮縮，拉拉在孕期22週3天誕生。

拉拉出生時身長30公分、體重僅500公克，「感覺是拉拉自己想在台灣出生」，媽媽談到這段瘦瘦小小的拉拉和台灣結下奇妙緣分，至今仍然激動不已，本身是內科醫師的拉拉媽媽，非常明白醫療團隊壓力有多大，看著寶貝一天天進步，終於能一起回家，心中有說不完的感謝。

馬偕兒童醫院新生兒主任張弘洋說，孕期25週以下出生的生存邊緣早產兒，存活率不到3成，台灣每年有接受積極救治者僅個位數活下來，甚至國際原則是21週以下不會救，拉拉的成長是奇蹟，照顧22週早產兒非常不容易，是團隊合力接住了孩子。

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張弘洋表示，拉拉出生時有延遲哭泣，歷經呼吸窘迫症、反覆肺塌陷、血鉀過高、腎臟功能不佳等困難，所幸在醫療團隊照護下，到今天矯正年齡將滿6個月，雖然因慢性肺病須高流量呼吸器輔助、餵食吞嚥仍須注意，但都在逐步脫離中，其餘早產兒常見的併發症都沒有出現。

張弘洋說，目前拉拉的高流量呼吸器流量非常小，預計回美國不久，拉拉就可以拿掉高流量氧氣，期待未來的某一天，長大後的拉拉可以健康回到台灣，來看看當年照顧過她的醫療團隊，細心照顧的寶寶如今要回家了，既開心又捨不得，「她是我們的開心果，總帶來歡笑。」（編輯：郭諭儒）1140120

出生僅500公克、22週早產的混血寶寶拉拉在馬偕醫院照顧下，如今是8公斤頭好壯壯、愛說話的寶寶，21日將回美國，醫療團隊20日獻上祝福「小被被」。中央社記者陳婕翎攝 114年1月20日