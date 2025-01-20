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台水估春節尖峰用水較平時增6% 籲民眾節約用水

2025/1/20 17:01
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（中央社記者曾智怡台北20日電）台水公司今天表示，預估農曆春節期間尖峰用水高達每日953.2萬立方公尺，較平日增加53.6萬立方公尺，增幅約6%，提醒民眾除舊布新大掃除期間節約用水，珍惜有限水資源。

台水今天發布新聞稿表示，已就各轄區特性研提「春節供水因應計畫」，並推演春節期間各地區供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水供用戶使用。

台水春節期間平均出勤人員每日552人，最高日出勤人員達680人，若有緊急事故或宣導事項，台水將於媒體、公司網站與FB官方粉絲團發布訊息。

台水指出，如有繳費需求，可透過官網信用卡繳費、台水APP、街口支付、一卡通MONEY、台中e指通-支付繳費通、橘子支付、Pi拍錢包、icash Pay、ezPay簡單付、嗶嗶繳、台灣行動支付、悠遊付、全支付APP及全盈+PAY進行行動支付。

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台水補充，除作好相關整備工作外，春節期間民眾如遇用水、水費等問題，或須通報路面漏水及查詢各項用水業務，可撥打1910客服專線，全天24小時專人提供服務。（編輯：張均懋）1140120

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