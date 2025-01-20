一般旅館業鬆綁輪班間隔 勞動部：需再開會討論
2025/1/20 20:43（1/20 21:30 更新）
（中央社記者楊淑閔台北20日電）勞動部今天召開勞動基準諮詢會議，討論一般旅館業能否鬆綁輪班間隔。勞動部表示，較有共識是天災、事變或突發事件期間適用，勞資雙方協商適用則還需內部開會討論。
國內觀光復甦，旅宿業發生缺工，交通部去年底向勞動部提案，希望鬆綁觀光旅館業及一般旅館業輪班人員的輪班間隔，從11小時縮短為8小時，但因勞動部勞動基準諮詢委員認為缺工不構成鬆綁的法律要件。經過2個多月，觀光署再提案，僅申請一般旅館業鬆綁輪班間隔，勞動部今天召開勞動基準諮詢會議討論。
會後勞動部指出，與會委員較有共識的是，在「天災、事變或突發事件」期間，可以例外允許適用至少8小時的間隔。
有部分委員也反映基層勞工的意見，認為只要有輪班，就難免有特殊情況彈性調班的需求，但希望真正落實勞資會議的討論功能。
勞動部次長李健鴻告訴中央社記者，有關「勞資雙方協商適用」部分，適用對象、期限等都還要再討論，例如交通部提案所寫是「房務清潔人員」及「輪班人員」，後者需要更明確陳述，因為過去適用的製造業也都是明確陳述對象，適用期間也需規範清楚。
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李健鴻指出，開會內容已向勞動部長洪申翰報告，勞動部還要召開內部會議討論，是在春節前或後，因立法院正在三讀114年度中央政府總預算，所以無法確定。
勞動部表示，是否開放適用勞基法第34條有關「輪班間隔例外」的規定，必須以勞工的安全健康為最重要考量，避免勞工過勞；會中與會委員聽取交通部及勞資雙方代表的意見，瞭解到旅館業有申請輪班間隔例外規定的行業特性，勞資雙方也都有申請適用意願。（編輯：張雅淨）1140120
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