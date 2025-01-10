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藍促政府拿出解方 盼2025年來台旅客拚1200萬人次

2025/1/10 15:05
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（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，台灣觀光產業迄今仍未脫離經營困境，促請政府應重新檢討2024年觀光政策失敗原因，拿出解方，目標今年來台旅客達1200萬人次。

墾丁2024年遊客數下跌，近日又傳出今年上半年2連鎖旅館將退出、1家暫停營業重整，引發各界關注。國民黨團今天召開「國旅哀鴻遍野，交通部束手無策？」記者會，立委李彥秀、張嘉郡、游顥、陳玉珍共同出席，代表黨團要求政府拿出解方為國內旅宿業振興找出路。

李彥秀指出，根據聯合國世界旅遊業出國統計，2024年前9個月，全球有11億人次出國旅遊，換言之，疫情過後全世界都在旅遊，台灣卻依舊過著旅遊寒冬，她批評交通部觀光署升格後，增加人力也加了預算，但最後交出的是不及格的成績單。

她說，政府必須想出對策，解決台灣觀光產業的困境。觀光產業是無煙囪工業，也是台灣整體服務業的火車頭，建議觀光署可以結合台灣充沛、豐富具有特色的節慶活動，變成國家嘉年華。

張嘉郡指出，國內旅遊業正面臨嚴峻挑戰，國內旅宿價格高昂只是表面原因，真正的原因更為複雜，例如爭取國際旅客不利、交通便利性不足、景點缺乏規劃、服務品質參差不齊等，不應只看到高房價，忽略結構性問題。

她說，以爭取國際旅客為例，鄰近韓國為了爭取過境旅客，只要轉機時間超過4小時，就可免費參加接駁導覽行程。新加坡推出只要過境轉機長達7小時，就可以參加城市旅遊。反觀台灣，2024年轉機旅客有625萬人，其中只有15.5萬人成為過境旅客，轉化率只有2.4%，喊了40年要爭取過境旅客，結果迄今仍毫無起色。

張嘉郡呼籲，不要浪費台灣豐富的自然景觀和文化資源，如果沒有完善的政策支持和市場規劃，台灣保有的觀光優勢將遭浪費，要求觀光署務必要負起觀光產業振興的責任。

游顥說，國民黨智庫針對振興國內觀光提出不少建言，包括民進黨政府修正限縮陸客政策、成立觀光研訓院、召開觀光國是會議，但至今仍看不到兩岸觀光的春天到來。民進黨政府不斷下修來台觀光人次，統計到去年底不到800萬人次。

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他呼籲，交通部應重新檢討2024年觀光政策失敗原因，並痛定思痛，找出問題，解決問題，盼今年底的來台旅客能達1200萬人次。

陳玉珍說，請政府好好思考開放兩岸觀光交流，她質疑民進黨政府積極爭取國外旅客，但大陸旅客仍被拒於門外，到現在還在實施禁團令，台灣民眾也無法組團到大陸旅遊，希望重新開放兩岸觀光交流，無論自由行或團客，觀光業者才會有生機，觀光產業才能健全發展，更能帶動傳統服務業蓬勃發展。（編輯：翟思嘉）1140110

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