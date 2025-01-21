印度餐廳香料粉農藥殘留又違規 570公斤遭攔截

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，知名連鎖印度餐廳又上榜，從阿拉伯聯合大公國、馬來西亞進口的綜合香料粉，都被檢出多種農藥殘留超標，共570公斤依規定退運或銷毀。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布的最新邊境檢驗不合格名單中，共有20項檢驗不合格產品，如印度薑黃粉、土耳其山艾碎等被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

市招（招牌）名稱為馬友友印度廚房的馬婕恩國際有限公司又上榜，共5批分別從阿拉伯聯合大公國、馬來西亞進口的綜合香料粉，被檢出多種農藥殘留含量不符合規定，包括芬普尼、賽速安、得克利、磷化氫等，總計570公斤依規定退運或銷毀。

去年初國內爆發蘇丹紅食安事件，食藥署針對不分國別的香料在邊境採監視查驗，全面檢驗蘇丹色素和農藥，之後陸續解除各國限制，目前除針對仍持續被抓到違規產品的國家外，也會依高風險因子提高其查驗強度。

透過 Google News 追蹤中央社

食藥署代理署長林金富接受媒體電訪說明，由於馬婕恩國際有限公司日前才被攔截綜合香料粉農藥殘留含量不合規定，此次一口氣新增5批不合格，針對馬婕恩國際有限公司不分國別輸入查驗的辛香料，採監視查驗6個月（民國113年9月4日至114年3月3日），也就是100%檢驗合格才能輸入。

此外，這次有3批日本鮮草莓上榜。根據食藥署統計，去年7月13日到今年1月13日期間，日本草莓總計報驗465批，其中11批不合格、占2.4%，原因均為農藥殘留含量超標。林金富說，將持續對日本進口草莓採監視查驗至今年5月31日。（編輯：管中維）1140121