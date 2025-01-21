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數位人文育才計畫開206門課 提升學生跨域能力

2025/1/21 12:22
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（中央社記者許秩維台北21日電）教育部推動數位人文創新人才培育計畫，過去兩年16校團隊共開設206門課，約7800人次學生修習，希望幫助學生在AI時代兼具跨域能力、數位技能與深厚人文素養。

教育部今天發布新聞稿指出，為了讓學生在AI時代兼具跨域能力、數位技能與深厚人文素養，教育部推動大專院校跨域課程的設計與轉型，更強調以人為本的人文人工智慧，希望成為幫助學生因應時代轉變的「變現力」。

教育部提到，以數位人文創新人才培育計畫為例，過去兩年16校團隊總共開設206門課，約7800人次的學生修習，這些課群在各校形成「數位人文創新學程」、「人工智慧跨域應用」等10個微學程，以及「數位人文與社會跨域」、「跨科際智慧應用」等11個學分學程。

另外，還有33門課程成為各校的校院系級必修課程，與全台74個產業單位或在地組織進行課程共授、專題合作。

師生共同創作的數位人文專案成果包括成功大學的「重返田野：數位振興西拉雅」，結合數位技術與人文關懷，探索西拉雅語復育方案；高雄科技大學的「可視化唐詩譯境-嫦娥」，結合生成式AI、譯後編輯與AI繪圖，創新呈現唐詩翻譯與詮釋等。

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教育部表示，新一期的「數位人文跨域人才智慧領航計畫」將凝聚新獲補助的15校團隊力量，在數位科技與人文價值交融上扮演深化及擴散角色；各校將跨院系合作，設計「生成式影音創作」、「文化創意產業科技應用」等多元課程，透過科技工具促進學生的創新思維與問題解決能力。

計畫主持人、台灣師範大學講座教授蔡今中分享，學生的學習成果離不開教師的全心投入，對數位人文從陌生到精熟，帶動校園的轉型與創新活動，團隊師生共同描繪AI時代的數位人文教育願景，期望透過計畫的推動，為學生打造多元的學習環境，並鼓勵全國校院共享交流資源。（編輯：管中維）1140121

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