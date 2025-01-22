12強冠軍紀念郵票發行 卓榮泰勉內閣棒棒全壘打

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）中華郵政公司今天舉行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮。行政院長卓榮泰致詞時以台灣隊國手優異表現，鼓勵內閣部會首長也能一棒接一棒，棒棒全壘打。

中華成棒代表隊於2024年第3屆世界12強棒球錦標賽勇奪冠軍，寫下台灣棒球史新篇章。中華郵政發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」1套4枚，今天上午在華山1914文化創意產業園區舉辦發行典禮，見證冠軍之路TEAM TAIWAN。

卓榮泰致詞時提到，擔任行政院長前，他也曾參加一支名為「雜草」的棒球隊，連小草都稱不上，是一群中高齡人士，每週三在公館河堤的球場投球、揮棒和跑跑，棒球可在短時間內讓所有人用最精準方式，全神貫注在一顆球上。

卓榮泰說，去年11月24日那天，全國同胞都全神貫注在台灣隊球員們的球上，感謝台灣隊讓大家從球賽開始到結束，帶給大家感動，讓國人感受無限光榮，紀念郵票也留下漂亮的歷史見證。

卓榮泰以台灣隊國手的優異表現，鼓勵內閣部會首長，能夠棒棒揮出全壘打。

交通部長陳世凱也出席紀念郵票發行典禮，他說，很多台灣球迷心裡都有棒球夢，他小時候也參加過棒球隊，但無法成為國手，郵票就是記錄歷史，這次紀念郵票將台灣隊棒球英雄歷史寫進郵票裡，讓台灣的歷史記下這筆，看到台灣人的精神不屈不撓往前衝，終於衝到冠軍。

中華郵政董事長王國材表示，為了紀念12強台灣隊的非凡成就，中華郵政第一時間就凝聚共識，在最短的時間內發行紀念郵票，郵票圖案分別以「台灣英雄與冠軍獎盃」、「王牌投手群」、「最強團隊與MVP隊長」及「黃金教練團」等主題設計，並搭配WBSC世界12強棒球錦標賽標誌，面值皆為新台幣12元，象徵世界12強棒球錦標賽。

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為饗郵迷，台北郵局於上午10時至中午12時30分，在典禮會場設置臨時郵局提供銷戳服務。另外特別推出「紀念郵票套組」每組售價70元，內含郵票1套4枚、郵票框、首日封及護票卡各1個，以及「郵票框商品」每組售價450元，郵票大全張置入郵票專用展示木框，典雅大方，適合擺飾。

中華民國棒球協會副理事長余政憲及趙士強、12強棒球錦標賽台灣隊總教練曾豪駒及球員陳冠宇、岳東華、潘傑楷及陳晨威、中華集郵團體聯合會榮譽理事長陳友安及中華郵政工會理事長林榮州等人，也到場觀禮。（編輯：管中維）1140122