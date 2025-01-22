水利署籲選擇溫泉標章泡湯場域 確保泉質實踐環保

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（中央社記者曾智怡台北22日電）冬天適合泡湯，水利署呼籲選擇領有合法溫泉標章的泡湯場域，才能確保溫泉的泉質，並體驗環保理念；在泡湯過程中，建議民眾避免長時間開放水龍頭，或改以短時間淋浴替代長時間沖洗。

水利署今天發布新聞稿表示，台灣擁有豐富多樣的溫泉資源，包括北部的北投、烏來、礁溪，中部谷關，南部關子嶺，東部的知本、瑞穗等；溫泉的形成需經漫長的時間累積，盼旅客在享受泡湯樂趣的同時，也要以珍惜資源的態度參與保護行動。

水利署指出，在泡湯過程中，簡單節水行為即可對環境產生積極影響。例如適量使用溫泉水、避免長時間開放水龍頭，或改以短時間淋浴替代長時間沖洗。

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水利署表示，將節約用水的理念融入日常生活，不僅是愛護自然生態的實踐，更是守護自然資源的重要一步。

春節假期即將到來，水利署提醒，選擇標章溫泉，等於選擇支持環保與永續經營的理念的合法溫泉業者。（編輯：翟思嘉）1140122