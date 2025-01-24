賴總統視察春節疏運 關心海外詐騙要求桃機多宣導

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）總統賴清德今天下午到台北車站視察春節疏運，也關心海外詐騙事件，透過視訊向桃園國際機場公司董事長楊偉甫關切，要求桃機應向旅客多宣導，提高警覺，避免受騙。

賴總統今天下午到位於台北車站的特定區聯合災防中心，聽取鐵公路單位春節疏運報告，並透過視訊了解桃園國際機場因應春節期出國人潮的準備。

賴總統與楊偉甫視訊時，特別關切海外的詐騙事件，並提到目前柬埔寨和緬甸都被外交部列為海外旅遊橙色警戒，泰國為黃色警戒，桃機公司是否有掌握民眾到這些國家的旅遊狀況，桃機公司應該在機場向旅客多宣導，提高警覺，避免受騙。

楊偉甫說，當下並無精確的數字，但有特別注意這幾條路線的狀況，也針對去柬埔寨、緬甸和泰國的旅客做防詐標語。

楊偉甫同時說明，今年春節9天假期，桃機旅客量估計有130幾萬人次，平均每天14萬至15萬人次，最高峰可能超過15萬人次，是COVID-19疫情以來的新高，機場已在兩座航廈補足安檢人力，尖峰時間第1航廈9條安檢線及第2航廈12條安檢線，會全部開啟，讓旅客在20分鐘內完成檢查。

鐵公路等單位也當面向賴總統報告春節疏運準備。台鐵公司董事長杜微說，春節假期9天，台鐵疏運期有12天，所有臨軌工程都暫停，預估每天平均載客量70.3萬人次，最高峰是1月31日年初三，估計有86萬人次。台鐵全線加開326列次加班車，加掛1105車廂，運能比平日增加9.2%，較去年增加3%，台北往台中有39列快速直達車，還有8列全車自由座列車。

台灣高鐵公司代理董事長鄭光遠說，春節期間，高鐵34組列車會全部投入，電車線、電力號誌都已完成特檢，運能比平日增加17.8%，初三及初四是高峰，會加開較多列車，並透過2到8節不等的自由座車廂，高峰時加速疏運旅客，並首次在台中設前進指揮所，與台鐵及國道客運聯合疏運。

公路局長陳文瑞說，9天假期中有返鄉、出遊、返工的車潮，已掌握歷年來交通資料，預測並公布省道及快速道路易塞車路段，供旅客參考。今年國道客有90條路線提供6折優惠，鼓勵沒買到雙鐵車票民眾，可選擇國道客運。

高公局長趙興華說，今年過年前有4天假期可分散南下返鄉車流，主要疏運高峰在年初一至年初五，尤其年初二至年初五，車流量比平日多5成，初三到初五會有高乘載管制，匝道在尖峰時段也會封閉，國道路況資訊每分鐘更新1次，與中央氣象署連線的氣象資訊，每10分鐘更新1次。

交通部長陳世凱說，交通運量都是透過AI精準預估，並與地方政府配合匝道儀控，值得注意的是春節天氣可能影響交通，例如有濃霧時，航班可能無法起降，要靠海運備援，高鐵人潮壅塞時，透過運具聯防疏運，將旅客轉移到台鐵新烏日站，由台鐵加開新自強號因應，國道客運也可開進高鐵站，協助疏運旅客。

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賴總統稱讚交通相關單位，透過智慧化管理，掌握假期運量，東部及西部並重，本島與離島同受關注，海空、鐵道與國道客運的運具聯防更是難能可貴，目標只有一個，就是讓民眾春節期間，快樂出門、愉快旅遊並平安回家。

賴總統隨後也發放福袋，對交通相關單位人員在春節假期，仍堅守崗位表達感謝。（編輯：陳政偉）1140124