22週胎兒罹罕見肺腫瘤 北榮「腹水抽吸」救命

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）黃小姐22週產檢時發現寶寶罹患罕見肺腫瘤，嚴重壓迫寶寶心肺，導致母體宮縮頻繁、早產現象，幸經北榮以胎兒腹水抽吸等搶時間，順利撐到足月出生隨即切除腫瘤，變身健康小寶。

28歲的黃小姐今天和丈夫帶著已經7個月大黃小寶，現身台北榮民總醫院「北榮婦兒團隊攜手 成功搶救罕見胎兒肺腫瘤黃小寶」記者會。只見黃小寶全程睜著好奇大眼東張西望，還不時發出咕咕咿呀聲，萌翻全場。

北榮婦女醫學部高危險妊娠暨產科主任葉長青簡報說明，先天性肺部呼吸道畸形（CPAM）是胎兒的肺葉被沒有功能的囊腫組織取代，發生率約為1/4500至1/11000，但確切致病機轉不明，屬於偶發、非遺傳性的疾病。

一般來說，葉長青指出，女性懷孕3週左右，胎兒的支氣管開始發育，至34週之後，胎兒的肺部就會發育成熟；過去因傳統超音波不易偵測出胎兒患有CPAM，且新生兒出生時多半沒有明顯症狀，不少是出生後因感染等問題才確診。

葉長青表示，隨產前超音波與影像醫學進步，現在多數CPAM可在產前檢查中發現，CPAM的嚴重程度會隨著病灶大小、位置及衍生症狀而異，約有50%腫瘤可能自發性縮小或消失，若腫瘤持續長大，可能造成胎兒水腫，一出生就要接受手術治療。

他以黃小寶為例解釋，黃小寶在22週大時，發現右側肺部有3公分左右腫瘤，醫療團隊立即啟動多專科共同照護計畫，包括結合內科、小兒科、心臟外科、護理部等，持續追蹤腫瘤大小。

葉長青說，隨著週數增加，由於CPAM也跟著變大產生壓迫，造成胎兒水腫與腹水，以及羊水過多，導致母體子宮收縮與早產現象，婦女醫學部團隊進行胎兒腹水抽吸，與羊水引流上千毫升，配合住院安胎，母親和胎兒的病況逐漸改善。不過，懷孕30週後，經影像評估CPAM佔據肺部體積超過70%，對心肺壓迫持續。

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北榮國際醫療中心部主任、兒童外科主治醫師劉君恕透露一段「小插曲」。他說，原本終於撐到足月可剖腹，團隊嚴陣以待連葉克膜都備妥，未料卻遇颱風攪局，延後一週才動刀，新生兒科醫師在黃小寶出生第一時間接手，放置氣管內管進行呼吸支持，穩定後即由兒童外科醫師執行手術將CPAM切除。

葉長青補充，黃小寶到了35週出生時，腫瘤已經長到7公分左右，體積足足大了8倍。手術後，剩餘的正常肺葉擴張良好，移除引流管後已出院返回宜蘭家中。目前呼吸狀況穩定，進食和發展與一般同齡新生兒無異。（編輯：李亨山）1140204