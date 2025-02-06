預算遭刪轉為助力 環境部提15項節能減碳措施

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（中央社記者張雄風台北6日電）環境部長彭啓明今天表示，因應各部會預算遭刪，目前環境部已擬15項節能減碳項目，預計將於明天永續長聯盟會議中提出建議，如週五不加班、燈光關20%、增加視訊會議等。

政府永續長聯盟由中央部會與全國各縣市政府的副首長組成，預計明天將召開會議。

彭啓明今天表示，環境部預算中，水電費被刪減10%、業務費刪減約3成，因此訂15項項目，想將阻力變成助力，加強節能減碳，將在明天永續長聯盟會議，通知所有永續長。

彭啓明舉例，環境部水電費刪除約新台幣300萬元，因此環境部大大小小燈光可能會關20%，公共區域關得較多，以不影響辦公為主；其他包含導入筆電代替桌電、3層樓內不搭電梯、蔬食日每週多1天、視訊會議代替實體會議、實體會議會特地要求穿著夏季服裝等，這些目標都是要減碳。

此外，彭啓明指出，1日起開始試辦「每週五不加班」，最主要2個目的，一來是省電、二來是友善職場。他說，由於經常會應立委要求，在隔週一要交報告，之後會與委員交涉，也希望能延長交報告的時間。

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彭啓明提到，由於業務費縮減，本月起環境部只留1份報告、雜誌，原本整個環境部約50份報紙、30多本雜誌停訂。目前各部會中環境部是首個部會辦理，未來若預算能增加希望能恢復訂閱；現在先以網路新聞為主，其他部會也可能會仿效，今天已與行政院報告。

彭啓明表示，永續長聯盟是包含中央和地方，目前相關建議都會提供，主要會希望由預算遭刪減的部會先行，地方則視其需求自主調整。（編輯：張雅淨）1140206