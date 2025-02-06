女罹甲亢被笑大脖子心理受創 無痕手術助重拾自信

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）蔡女確診甲狀腺機能亢進，服藥治療後脖子仍腫大，還被笑「大脖子」讓她心理受創；衛福部彰化醫院表示，透過組合式微創無痕手術，她脖子不再腫大，外表也不見疤痕，重拾自信。

彰化醫院今天發布新聞稿指出，蔡女有甲狀腺機能亢進，自述手常發抖，且會心悸、容易流汗，雖不舒服但仍能忍受；3年多前服藥治療1年餘，原本腫大脖子有消下去，不過最近脖子又越來越大、往外凸起，還有人叫她「大脖子」，讓她心理受創。

24歲王女也是確診甲狀腺機能亢進，她說，脖子腫大外，體重減輕、焦慮、失眠，也讓她很難受。

進駐彰化醫院的長庚醫療體系一般外科醫師巫奕儒表示，這2名女子都是俗稱「大脖子」甲狀腺腫大，進一步檢驗確診甲狀腺機能亢進，為自體免疫性抗體刺激甲狀腺，導致分泌過多荷爾蒙的內分泌疾病，與基因遺傳、環境、壓力等因素有關，好發於20至40歲女性。

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巫奕儒指出，甲亢臨床常見脖子腫大、眼球外凸，以及掉髮、肌肉無力等症狀，也會因新陳代謝增快，造成焦慮、心悸、顫抖怕熱、多汗、食慾增加但體重減輕、排便次數增加或腹瀉、情緒不穩定、行為異常活躍、注意力無法集中、記憶力下降等。

巫奕儒說，甲亢治療方法主要有藥物、手術及放射碘，過去傳統手術有出血等併發症，術後也易留下疤痕，他長期研究設計組合式無痕微創甲狀腺切除手術，經國際期刊認證，已應用於臨床患者上百名。（編輯：陳仁華）1140206