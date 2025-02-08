加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流發威20縣市低溫特報 苗栗新北清晨僅7度
首頁 / 生活

化礙為愛 土耳其身障議員獲「全球熱愛生命獎章」

2025/2/8 08:30（2/8 08:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
周大觀基金會7日由創辦人周進華（右）帶領，在駐土耳其代表黃志揚（左）協助下拜訪土耳其國會，向身障議員拜拉姆（中）頒發「全球熱愛生命獎章」。（周大觀文教基金會提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年2月8日
周大觀基金會7日由創辦人周進華（右）帶領，在駐土耳其代表黃志揚（左）協助下拜訪土耳其國會，向身障議員拜拉姆（中）頒發「全球熱愛生命獎章」。（周大觀文教基金會提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年2月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯8日專電）周大觀文教基金會為永續推動「全球熱愛生命運動」，7日在駐土耳其代表處協助下，由創辦人周進華帶領台灣生命鬥士一行12人拜訪土耳其國會，向身障議員拜拉姆頒發「全球熱愛生命獎章」。

拜拉姆（Serkan Bayram）在嬰兒時期因一場火災導致身體大部分嚴重燒傷，雙手僅剩一隻手指。但他憑藉堅強意志，克服身體上的限制完成學業，並成為一名律師。之後他投身政治，在擔任國會議員期間，積極推動與殘疾相關的立法，致力於改善身障人士的生活條件，並倡導建置無障礙環境。

台灣周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，拜拉姆長年推動無障礙立法與身障者權益保障，3度當選國會議員，並致力與國內外機構合作推動公益政策。他以自身經驗鼓勵殘疾人士，倡導社會包容與平等，因貢獻卓著，從全球3000多位候選人中脫穎而出，獲頒「全球熱愛生命獎章」。

周大觀基金會另外為拜拉姆的自傳「一粒麥穗」（Bugday Tanesi）翻譯成中文在台灣出版，並捐贈5000美元給拜拉姆，助他為其他土耳其生命鬥士圓夢。

活動上，拜拉姆除了感謝基金會，也感謝台灣在2023年土耳其強震後提供的援助，包括支持在加濟安泰普省（Gaziantep）成立的義肢製造及應用中心。

周大觀文教基金會兩岸及國際交流中心執行長周上觀表示，基金會每年頒發「全球熱愛生命獎章」，表彰全球勇敢面對困境、熱愛生命的人士，以及那些無私奉獻、努力為社會和人群帶來正面改變的個人或團體。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

基金會稍早6日拜訪土耳其、敘利亞邊境的「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」，頒發全球熱愛生命獎章予打造這座中心的台灣建築師裘振宇，表彰他在土耳其推動的難民中心建設，融合人道關懷與建築創新，為戰亂中的人們提供庇護與希望。

基金會成立28年來，已表揚7大洲、81個國家、481位全球熱愛生命獎章得主。（編輯：韋樞）1140208

#土耳其
#台灣
#周進華
#國會
#裘振宇
#周大觀文教基金會
拜拉姆的自傳「一粒麥穗」已翻譯成英語、德語與法語。在周大觀基金會的協助下，再翻譯成中文並於台灣出版。（周大觀文教基金會提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年2月8日
拜拉姆的自傳「一粒麥穗」已翻譯成英語、德語與法語。在周大觀基金會的協助下，再翻譯成中文並於台灣出版。（周大觀文教基金會提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年2月8日
周大觀基金會於6日拜訪土耳其、敘利亞邊境的「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」，頒發全球熱愛生命獎章予打造這座中心的台灣建築師裘振宇（前排左5）。（周大觀文教基金會提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年2月8日
周大觀基金會於6日拜訪土耳其、敘利亞邊境的「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」，頒發全球熱愛生命獎章予打造這座中心的台灣建築師裘振宇（前排左5）。（周大觀文教基金會提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年2月8日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：