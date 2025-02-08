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衛福部推外科醫師精進計畫 強化重災應變能力

2025/2/8 17:34（2/8 18:01 更新）
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衛福部委託台灣外科醫學會推動「精進外科醫師醫療韌性訓練計畫」，8日在新北市亞東紀念醫院舉行發布會，宣告計畫內容與成果。（台灣外科醫學會提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年2月8日
衛福部委託台灣外科醫學會推動「精進外科醫師醫療韌性訓練計畫」，8日在新北市亞東紀念醫院舉行發布會，宣告計畫內容與成果。（台灣外科醫學會提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年2月8日
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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）強化重災或特殊情況醫療應變能力，衛福部委託台灣外科醫學會推動「精進外科醫師醫療韌性訓練計劃」，包括實體課程、虛擬實境訓練等，今天上午在亞東醫院舉行發布會。

衛生福利部委託台灣外科醫學會推動「精進外科醫師醫療韌性訓練計劃」，上午舉行發布會，會後並發布新聞稿。台灣外科醫學會理事長蔡建松指出，災難救治不僅是事發時的緊急處置與社會各界資源投入，也在於外科醫師團隊提供的治療與照護，因此必須持續精進緊急外傷處置觀念，在特殊事件發生時才能臨危不亂、互相支援與合作。

蔡建松說，計畫預計培訓超過1萬名醫事人員，增強大量傷患的緊急救援能力，同時強化台灣醫療體系，未來也會積極輔導各大醫院成立備援手術室團隊，推動進階外傷技術訓練，期許在多方協作下，若未來遭遇特殊災難或重大傷亡事件，能為國民提供一個穩定、強大的全面性支持環境。

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台灣外科醫學會外傷委員會主任委員、亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫說明，「外科醫師醫療韌性訓練計畫」自2024年下半年正式啟動，透過實體課程、全新教學影片與虛擬實境VR訓練模組三大方向，強化外科醫師對緊急外傷與災害傷患的處置能力，提升緊急應變與手術技術，以更有效應對社會醫療需求。

衛福部醫事司司長劉越萍會後接受媒體聯訪補充，衛福部委託外科醫學會先訓練外科系醫師應對急難場景救傷，後續將進一步討論各醫學中心手術備援團隊出動時機，研擬提供保險、交通方式等安全保障，並討論如何提供誘因，吸引更多外科醫師投入急難救傷行列。（編輯：李亨山）1140208

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