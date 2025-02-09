把長者困境做成IP 「角落孤老人」用可愛說沉重故事

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（中央社記者曾以寧台北9日電）失能無法起身的躺平奶奶、失去親友把內心上鎖的鎖頭阿公，弘道老人將弱勢長輩的困境轉化成7個可愛角色IP「角落孤老人」，盼用創意方式，訴說社會角落長輩的沉重故事。

弘道老人福利基金會長期致力於長者關懷工作，每年年底的「寒冬助老」獨居弱勢長輩關懷計畫，更是年度盛事，透過志工陪伴長者除舊布新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年，幫助長輩溫暖過寒冬。

進行寒冬助老需要經費，弘道老人與創異促動自2016年開始合作，發想年度募款主題與宣傳手法，多年來將老人們的故事，凝聚成一幅幅藝術創作，或「孤寒大飯店」等故事，盼吸引大眾與企業關心；而為了吸引更多年輕人一起關心長者議題，團隊將目光轉向近年廣受歡迎的角色IP。

創異促動創意總監長谷川家豪接受中央社記者專訪說明，自己這幾年隨著基金會探訪長輩，發現他們其實就生活在市場、巷子等角落中，雖然相處起來很快樂，但每個人的故事卻都相當沉重。

長谷川家豪說，以前做募款，常以「比慘」的方式吸引大眾目光，而前幾年募款主題「孤老童話」中，則開始希望帶領大眾思考，這些童話角色老了之後的故事。加上看到老人常有共同的環境或身心議題，因此有了「角落孤老人」的想法。

最初誕生的角色，有無法獨自站起、躺著躺著就習慣跟床在一起的「躺平奶奶」；雙腳無力得靠拐杖支撐、多年來只剩拐杖為唯一家人的「拐杖爺爺」；住在堆積雜物中，無力打掃、卻被蚊蟲叮咬成包的「泡泡阿嬤」；眼睛老花又散光的「複眼阿公」；及聽力不好，但又怕聽不到來訪親友呼喊，努力伸長耳朵的「長耳奶奶」。

這組IP在2023年推出後，團隊持續發想，隔年更加入了平時難以呈現的心理議題。身旁無親友陪伴，日子久了也將心鎖起來的「鎖頭阿公」；和害怕黑暗孤獨，晚上總是點著小夜燈陪伴自己的「燈籠奶奶」，因此誕生。

延伸產品從娃娃、吊飾到可以自行組裝的DM架。弘道老人公共事務組專員吳素芬指出，DM架的元件是由團隊集思廣益，幻想可以怎麼為每個爺爺奶奶帶來幸福，如帶躺平奶奶去公園野餐、帶拐杖爺爺出門購物，用配件創造出夢想世界。

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這樣的設計，也盼引領民眾思考，可以為家中長輩做些甚麼，巧思連外國旅客都被吸引。吳素芬提到，先前在新北耶誕城擺攤時，就有韓國、菲律賓或歐洲來的旅客駐足，1名印度媽媽更利用手機翻譯，一個一個把老人的故事說給兒女聽。

讓團隊意外的是，往年募款高峰，多會落在年末到農曆春節期間，然而在去年5月前後，卻因為這組IP在社群媒體上意外爆紅，帶起一波捐款潮。（編輯：張雅淨）1140209