讓娃娃作伴、扶起躺平奶奶 網友創意扭轉角落孤老

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（中央社記者曾以寧台北9日電）弘道老人將弱勢長輩困境轉化成7個可愛的「角落孤老人」角色，意外在網路上爆紅，有人把躺平奶奶「扶正」、有人把奶奶買回家讓娃娃作伴，透過創意一起扭轉角落孤老困境。

弘道老人福利基金會與行銷公司創異促動合作，推出躺平奶奶、拐杖爺爺、泡泡阿嬤、複眼阿公、長耳奶奶5個「角落孤老人」角色IP，做成壓克力鑰匙圈、絨毛娃娃等義賣商品，為每年寒冬助老工作募款，價格約在新台幣100到500元間不等。

後續團隊又推出反映長輩孤獨心理狀態的鎖頭阿公、燈籠奶奶，以及伸出大手擁抱其他角色、象徵各個伸出援手民眾的「援手人」。除了線上義賣，協會也利用夾娃娃機或扭蛋機，透過擺攤機會，與民眾溝通孤獨老人所遭遇的困境。團隊沒想到的是，這組IP竟在網路上意外爆紅。

「很可愛，但仔細看每個老人的故事都很可憐」，對於這組「老人版角落生物」，不少網友的反應是「這吊飾好重」，覺得設定太過硬派寫實。不過也有一批網友受到其可愛外觀吸引，成為角落孤老人的粉絲，甚至會在網路上彼此分享最新產品、購買資訊和擺攤訊息，還有人因此專程跑去攤位現場。

弘道老人福利基金會副執行長劉佳盈說，一開始看著網友們的討論其實有點擔心，但還在猶豫是否需要出面解釋時，就發現有其他網友主動找出更多資訊，反而引出對於老人家狀況的討論；甚至有網友很可愛的分享，想把躺平奶奶買回家，讓家裡其他娃娃跟她作伴，「這樣奶奶就不會孤獨了」。

可以自行組裝的DM架更獲得廣泛討論，不網友互相討論可以怎麼搭配。還有網友分享，家人居然把躺平奶奶擺成直立站著，讓其他網友直呼「人設崩塌」，也有網友解讀成，是躺平奶奶康復、可以自己站起來了。

網友的創意，與團隊盼「扭轉角落孤老」的設計巧思不謀而合。弘道老人公共事務組專員吳素芬舉例，拐杖爺爺的設計場景是購物，就是因為買東西其實是種社會參與，可以刺激老人思考怎麼讓自己的身體功能好一點；因此盼這些巧思能喚起民眾思考，該怎麼關心、陪伴老人，達成社會教育和跨代溝通。

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大家常以為網路世代對社會冷漠，劉佳盈說，其實不是冷漠，而是需要一個東西讓他們付出行動；當人們發現花幾百元買個小東西就可以幫助長輩，就會立刻實行，而這樣購買、或想讓娃娃們「過更好生活」的想法，其實也是一種關心。

「發現角落孤老人」這組可愛IP，在今年初獲得「華文公關獎－ESG公關永續類－非營利公關獎」金獎，為唯一得獎的公益團體。弘道老人表示，相信好的設計可以改變世界對於高齡的想像，縮短跟高齡議題的距離，盼持續與各界攜手，為長輩帶來溫暖。（編輯：張雅淨）1140209