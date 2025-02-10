解決回收、污染問題 台科大生設計電子地墊獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北10日電）羽球賽事經常更換地墊，也衍生地墊回收困難、污染等問題，台科大學生黃湘庭以電子墨水技術設計電子地墊，取代傳統地墊，獲2024年康寧創星家競賽首獎。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，由台灣康寧主辦的「康寧創星家 創新應用競賽」，旨在鼓勵青年應用康寧玻璃、陶瓷、光纖，解決生活問題，藉此強化實戰經驗，養成自身無可取代的競爭力。

台科大設計系碩一學生黃湘庭表示， 由於每場羽球比賽贊助商不同，常須更換地墊顏色與標誌，導致地墊使用壽命極短，有時甚至僅一兩天；而地墊主要由PVC（聚氯乙烯）製成，每片地墊重量約400公斤，也衍生PVC地墊回收困難及污染嚴重等問題。

為解決這些問題，黃湘庭使用電子墨水技術來設計電子地墊，而電子墨水是低耗能顯示技術，常見於電子書閱讀器，當內容固定時幾乎不耗電，即使不供電，顯示仍清晰可見，她設計的電子地墊包括中間型、邊緣型、角落型，可需依場地大小選擇數量，簡單拼接即可完成組裝。

以台北小巨蛋為例，每年舉辦約5場大型賽事，每場須使用5片地墊，使用電子地墊可提升賽事靈活性，對觀眾來說，可單獨顯示單打線、雙打線、球的落地及發球員位置；對贊助商而言，在比賽中或中場休息時，都可播放各贊助商標誌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃湘庭認為，目前電子紙已在生活中廣泛應用，如路標、公車站牌或是車身圖案與顏色變化，NBA也在2024年引入LED地板實現球員互動，但LED耗能巨大且光線過強，不具永續性。

相比之下，黃湘庭提到，電子墨水技術耗能低，適合長期穩定顯示，具推廣潛力，相信未來電子地墊的普及應用相當具可行性；而電子地墊以最低能源消耗，實現最大商業效益，不僅解決傳統地墊環保問題，還能提升賽事靈活性與觀賽體驗，為羽球運動帶來永續發展。（編輯：陳政偉）1140210