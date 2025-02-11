防檢署：台灣禽流感113年9月迄今累計20例

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）農業部防檢署今天表示，美國有人、貓感染禽流感案例，但無人傳人；台灣僅限禽流感，去年9月迄今H5N1禽流感累計20例。

媒體報導因為中國多地爆發甲流、禽流感疫情，上海宣布1月起禁止活禽交易長達3年，是否人感染禽流感備受關注。農業部動植物防疫檢疫署署長徐榮彬說，中國疫情資訊比較不透明，除非有通報國際組織，否則難以清楚掌握全貌。

他指出，美國部分是有人感染禽流感案例，以及貓感染禽流感，但是沒有人傳人的資訊發布；而台灣的禽流感仍僅限「禽」流感。

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防檢署幕僚官員補充，雖然都是H5N1禽流感，但是台灣的病毒株跟美國的不同。

防檢署統計，截至2月10日，新增嘉義縣民雄鄉1肉鵝場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，已完成銷毀、消毒作業；從113年9月迄今，確診及撲殺H5N1禽流感禽場案例累計20例，其中陸禽16場、鵝4場。（編輯：李亨山）1140211