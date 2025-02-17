IEYI世界青少年發明展選拔 花蓮光復國中摘金

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮縣光復國中參賽2025 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，獲得金牌，將代表台灣進軍國際賽事，光復國中更是花蓮代表隊國中組唯一摘下金牌隊伍，此佳績令全校師生振奮。

光復國中九年級學生陳宣里、黃劉靜、陳桑予，16日代表花蓮縣參加在台灣師範大學舉行的2025 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，以「蒸安心-電鍋器皿提取器」作品在眾多優秀隊伍中脫穎而出，獲得便利生活組金牌。

指導老師黃崇軒已是第3年帶領學生參加全國賽，對學生的悉心指導和無私奉獻，使得學生們能在競賽中展現出最佳的成績。

黃崇軒說，在這次比賽中，學生們不僅面對來自全國各地的強勁對手，還克服時間緊迫、資源有限等多重挑戰，展現臨危不亂、迎難而上的精神。雖然學生們已是九年級，但依然利用課餘時間積極籌備，展現出對創作的熱情與堅持，真正做到不懈努力，勇攀高峰。

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陳宣里表示，感謝學校對學習潛能發展與多元教育的支持與用心，給予最優質的師資和教學環境，更謝謝師長3年來的耐心指導和帶領，讓他們今天能夠為花蓮、為學校摘下全國金牌。「這不僅是我們付出的努力，更是光復國中自造教育及科技中心給予我們無限的發想和創意空間與平台。」

IEYI（International Exhibition for Young Inventors）由日本發明協會於2004年發起，隨後籌組國際發明委員會，由各國輪流主辦世界青少年發明展，鼓勵青少年追求創新力打造更美好的未來，讓青少年可以進行國際交流，提升視野。（編輯：謝雅竹）1140217