奧萬大推移印染工作坊 將森林紋理與色彩帶回家

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）利用植物自然紋理壓印於布料上，奧萬大自然教育中心推出全新移印染工作坊，學員走進奧萬大森林，採集樹葉、花瓣、樹皮等森林素材，透過移印染將自然紋理與色彩印上紡織品。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，融合藝術創作、自然探索、森林療癒，奧萬大自然教育中心推出全新「移印染工作坊」，將植物的自然紋理壓印在布料，工作坊學員走入森林，運用親手採集的樹葉、花瓣、樹皮等森林素材，透過移印染技巧，將這些自然紋理與色彩印製在羊毛方巾或羊毛圍巾。

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活動3月7日至3月9日在奧萬大森林遊樂區舉行，即日起開放報名，並延長優惠至21日，南投分署表示，這次工作坊是奧萬大自然教育中心首次開辦手作課程，不僅是一場藝術創作體驗，更透過五感感受自然，沉浸在奧萬大森林，聆聽自然與內心聲音，療癒心靈。

南投分署表示，作品是參加者與森林獨特對話、是自然賦予的藝術創作，無論是手作新手或有經驗者，都可在工作坊透過專業老師指導、當地素材、享受身療心境下，完成自己專屬作品，並學會將森林美好轉譯為手作藝術，同時在創作過程緩慢生活步調。（編輯：陳政偉）1140217