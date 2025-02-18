吳德榮：本週2波冷氣團 2月底各地大幅回暖
2025/2/18 09:03（2/18 09:12 更新）
（中央社記者張雄風台北18日電）氣象署表示，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗三灣攝氏9.8度。氣象專家吳德榮表示，這波冷氣團影響至19日清晨，下一波冷空氣預估21日起南下、影響至24日，預估2月底各地將大幅回暖。
根據中央氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉9.8度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨台灣東側水氣逐漸增多，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。
吳德榮表示，今天至明晨仍受大陸冷氣團影響，北台灣偏冷、中南早晚冷，今晚、明晨部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下。
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天白天起至20日冷氣團漸減弱，氣溫逐日回升；明天大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；20日各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。
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吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，21日另一鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，接著冷空氣南下，氣溫漸降；22至24日強冷空氣較濕冷、影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，23日入夜至24日清晨氣溫降至最低。
吳德榮提到，最新各國模式模擬皆顯示，25至27日暖氣團增強，氣溫回升，各地大幅回暖，又是「暖熱如春」，易起霧的天氣。（編輯：陳政偉）1140218
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