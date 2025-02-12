台灣燈會在桃園攻略 巨型寶可夢、進擊巨人哪裡看？小提燈怎麼領？

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（中央社網站12日電）2025台灣燈會時隔9年再由桃園主辦，燈會分為雙展區，今年主燈主題為「無限樂園」，「光的遊戲場」展區與「Pokémon 寶可夢」合作，展出12公尺高超巨型卡比獸6公尺高的巨型皮卡丘充氣偶，另取得「進擊的巨人」授權，推出「超大型巨人」大型充氣裝置。主燈展場看點是什麼？巨型寶可夢在哪拍照？蹓蹓蛇及紀念版寶可夢小提燈怎麼領？中央社整理資訊帶你了解。

「台灣燈會在桃園」展出時間

燈會分為A18高鐵站「主燈展演場」、A19桃園體育園區站「光的遊戲場」2大展區，以及桃園13個行政區的「響應燈區」。

主燈展演場

時間：2月12日至2月23日

週一至週四：下午2時至10時

週五至週日：2月12日上午10時至晚間10時

光的遊戲場

時間：2月7日至2月23日（含試營運）

週一至週四：下午2時至10時

週五至週日：2月12日上午10時至晚間10時

響應燈區

時間：2月12日至2月23日

（圖取自台灣燈會網頁2025taiwanlanternfestival.org）

主燈看點是什麼？

主燈名為「無限樂園」，以蛇的意象呈現無限可能「∞」符號，結合球體和幾何形狀，營造未來樂園意象。展區以棒球場為概念，在投手丘、壘包等設置主燈及副燈，並規劃「聚光島嶼」、「喜心與境」、「全球燈匯」、「科技創潮」、「永續台灣」、「匠藝之星」6大燈區。

2025台灣燈會主燈「無限樂園」。 （圖取自台灣燈會網頁2025taiwanlanternfestival.org）

巨型卡比獸、超大型巨人在哪拍照？

「光的遊戲場」規劃5大燈區，分別是「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘國」及「福光滿意讚」。其中「光臨千塘國」展出12公尺高的巨型卡比獸與6公尺高的巨大皮卡丘，「城市聚光燈」則推出「進擊的巨人」中的「超大型巨人」。

「活力發光站」結合棒球意象與海洋特色，位於樂天棒球場直徑20公尺的棒球裝置「光耀之球」相當吸睛，結合光雕投影，延續台灣12強奪冠的感動。

（圖取自台灣燈會網頁2025taiwanlanternfestival.org）

巨大棒球裝置「光耀之球」。（圖取自台灣燈會網頁2025taiwanlanternfestival.org）

小提燈怎麼領？

蹓蹓蛇小提燈

發放時間：2月12日至2月23日 每日下午3時發放

2月12日至2月16日：發放一般款（使用傳統電池）

2月17日至2月23日：發放節能款（外接行動電源 TYPE-C）

發放方式：每日限量，每人限領1盞，發完為止

發放地點：

A18主燈展演場，高鐵南路一段與青埔路一段路口（三角綠地）

A19光的遊戲場：洽溪路與領航北路一段路口（洽溪路上）

紀念版寶可夢小提燈

領取時間：2月7日至2月23日 每日下午2時開放領取

領取方式：須下載「遊桃園APP」憑電子兌換券領取，每張兌換券限領一盞，數量有限，兌完為止

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領取地點：「光臨千塘國燈區」洽溪路上

（編輯：李念庭）1140212

蹓蹓蛇小提燈。（圖取自台灣燈會網頁2025taiwanlanternfestival.org）