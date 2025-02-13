北北基等11縣市大雨特報 14日冷氣團影響偏冷15日略回溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署表示，南方雲系北移，北北基等11縣市防局部大雨。氣象專家吳德榮表示，今天大範圍明顯降雨，今、明2天受大陸冷氣團影響偏冷，15日略回溫，16、17日又一波冷氣團影響。

中央氣象署上午發布大雨特報，南方雲系影響，今天基隆北海岸、台北、台南地區及新竹至南投、嘉義、宜蘭山區有局部大雨發生機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面挾南海擾動北上的水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；鋒面後大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降、北部偏冷、中南部濕涼。

吳德榮指出，明天大陸冷氣團影響，北部微冷、中南部濕涼，南海水氣逐漸減少、降雨漸緩，各地仍有局部短暫雨發生機率；15日白天短暫空檔、氣溫升，晚間另一波鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部轉有局部短暫雨發生機率。

透過 Google News 追蹤中央社

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，16、17日另一波大陸冷氣團影響，西半部晴朗穩定，東半部偶有零星降雨機率，各地早晚氣溫低、日夜溫差大；18日水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨，北台灣偏冷、中南部早晚冷。

吳德榮表示，19日冷氣團減弱，天氣好轉、氣溫明顯回升。由於期末天氣系統變化快速，需密切觀察模式調整。（編輯：張雅淨）1140213