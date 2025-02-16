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台灣燈會首週六民怨交通癱瘓 機捷週日提前加開

2025/2/16 10:36（2/16 11:13 更新）
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2025台灣燈會15日迎來活動首個週六，總計超過220萬人湧入。桃園市政府週六啟動大眾運輸系統疏運備案，燈會晚間10時熄燈後，於11時將人潮疏運完畢。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月16日
2025台灣燈會15日迎來活動首個週六，總計超過220萬人湧入。桃園市政府週六啟動大眾運輸系統疏運備案，燈會晚間10時熄燈後，於11時將人潮疏運完畢。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月16日
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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）2025台灣燈會15日遭批評動線及交通疏導有問題。桃園市政府今天表示，週日將啟動大眾運輸系統疏運備案，機捷提前自下午2時起加開班次為7.5分鐘一班，也鼓勵民眾多用高鐵及台鐵。

2025台灣燈會15日迎來活動首個週六，桃園市政府統計超過220萬人湧進燈區，但民眾批評燈會動線安排、人潮及交通疏導安排都很有問題，大眾運輸被搭到「癱瘓」，被擠在機捷月台近1小時，連計程車也等不到。

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桃園市政府今天表示，週日將持續啟動大眾運輸系統疏運備案，機場捷運提前自下午2時起加開班次為7.5分鐘一班，並自下午5時起，加開A18至A16及A19至A20的接駁路線。另外，市府鼓勵民眾可多利用高鐵及台鐵，除高鐵可搭至桃園站外，搭乘台鐵南下民眾可於內壢站下車，北上方向可搭乘至楊梅站，2站都有轉乘措施，民眾可搭乘免費接駁車前往燈區。

桃園市政府說，台灣燈會15日迎來首個週六，總計超過220萬人湧入，桃園市府週六啟動大眾運輸系統疏運備案，燈會晚間10時熄燈後，於11時將人潮疏運完畢。（編輯：張銘坤）1140216

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2025台灣燈會遭批動線及交通疏導有問題，桃園市政府16日表示，週日將啟動大眾運輸系統疏運備案，機捷提前自下午2時起加開班次為7.5分鐘一班。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月16日
2025台灣燈會遭批動線及交通疏導有問題，桃園市政府16日表示，週日將啟動大眾運輸系統疏運備案，機捷提前自下午2時起加開班次為7.5分鐘一班。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月16日
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