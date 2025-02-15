台灣燈會人潮爆滿 雙鐵疏運正常

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（中央社記者余曉涵台北15日電）台灣燈會開燈後，今天迎接第1個週末假期，晚間人潮湧現，尤其桃園捷運更是塞爆，台鐵及高鐵截至晚間8時疏運狀況則大致正常。

台灣燈會12日晚間正式點燈開幕，主燈「無限樂園」由藝術家李明道操刀，首次採用現代抽象符號造型，結合球體和幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象。

今天是燈會開燈後的第1個週末假期，大批民眾前往賞燈。對此，台鐵晚間向媒體表示，台鐵中壢站、內壢站及楊梅站疏運情況截至晚間8時大致良好，台鐵也已規劃加開列次，歡迎有需要的旅客多加利用。

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台鐵提醒旅客，到站後請依現場指示及工作人員指引移動，並遵循動線排隊，以確保通行順暢，so4壢站及楊梅站的公路接駁點接設置於站外，中壢站則由前站出站步行約1公里至A22老街溪站後，轉乘機場捷運至A18站燈會主燈會場。

高鐵指出，目前營運正常。根據高鐵規劃，在12日至23日台灣燈會期間，加開95班次列車（南下47班、北上48班），在人潮尖峰時段，提供密集班次的旅運服務，平日（週一至週四）約20分鐘內、假日（週五至週日）每15分鐘內，南下及北上各有1班次列車停靠桃園站，部分車次並增加自由座車廂配置數，以快速疏運人潮。（編輯：管中維）1140215