台灣燈會湧人潮 民怨交通癱瘓困在機捷月台1小時

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（中央社記者葉臻桃園15日電）台灣燈會今天迎來首個週六假日，估湧220萬人次。民眾批評燈會動線安排、人潮及交通疏導安排都很有問題，大眾運輸被搭到「癱瘓」，被擠在機捷月台近1小時，連計程車也等不到。

桃園市政府表示，台灣燈會截至晚間6時30分已湧入140萬人次，其中桃園機場捷運A18與A19站兩燈區，最高同時有近17萬人（不重複）在場參觀，單日人次上看220萬。

由於大量人潮湧入，不少民眾在社群媒體Threads上發文抱怨機捷裡擠到無法呼吸，並貼出站內擠到水泄不通不通的照片，直批「光是出捷運站就花了半小時」，各燈區人潮爆炸、限制進出，真的「扯爆」。

有民眾批評，市府鼓勵民眾搭乘大眾運輸，結果大眾運輸根本被搭到「癱瘓」，機捷班次不夠，被困在月台近1小時，站內擠到快不能呼吸，一堆人擠在樓梯間、超危險，高鐵則是一堆出口被限制只出不進，動線安排、人潮疏導都安排的很有問題。

有騎機車前往燈會的民眾說，連跑了3、4個停車場都滿位，繞了1個多小時才在老街溪外圍找到車位，這次的燈會交通規劃真的完全不行。

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還有民眾指出，高鐵與燈會共用計程車站，但因為道路管制計程車進不來，導致每組乘客等車要等1、2個小時。

市府表示，已緊急啟動應變疏導、公路接駁，高鐵也視旅運需求機動加開全車自由座列車，桃捷則進行車站動線管制、加開列車、機動取消刷卡，桃捷也將加班列車全數發出，已達最大加班車運能。（編輯：戴光育）1140215