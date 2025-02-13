台灣燈會開幕舞者滑倒 觀光署：雨勢未達停演標準

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（中央社記者余曉涵台北13日電）台灣燈會昨天正式開燈，晚間開幕表演時，多名舞者因雨滑倒，引發討論。交通部觀光署今天表示，開演前與表演團隊共同評估時認為，雨勢未達停演標準。

台灣燈會昨天在桃園正式開展，雖然天候不佳、晚間雨勢加大，但仍有不少民眾撐著傘來賞燈，也有不少人早早就到主燈旁等候開燈，甚至有外國遊客搶在點燈首日就來參與盛會。

由於昨晚雨勢不斷，開幕表演時有多名舞者因此跌倒，引發民眾討論，有人質疑不顧舞者安全。對此，觀光署今天發布說明表示，台灣燈會為國際活動，開燈前及開燈後均有表演活動，12日開燈前的表演活動在進行前，觀光署與表演團隊共同評估表演是否如期舉辦，因當時雨勢未達停止演出標準，且在專業團隊確認後，才進行表演。

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觀光署指出，演出中因雨勢漸大造成場地濕滑，表演團隊演出時有團員不慎滑倒，因團員敬業完成演出後，大會立即聯繫此演出團隊的中華民國體育運動舞蹈總會，表達慰問之意，並對舞者表達敬意，事後也確認跌倒舞者有瘀青狀況及舞衣舞鞋等損失，觀光署已責成委託團隊的創意森林行銷公司辦理後續處理及慰問事宜。

觀光署表示，台灣燈會開燈如期如質完成，感謝表演團隊的專業表現與努力付出，始終為觀眾呈現精彩的演出，觀光署重申謝忱。（編輯：管中維）1140213