花蓮燈會裝置藝術遭疑淘寶貨 縣府稱不應以單一燈飾概括

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣府斥資新台幣2000多萬辦燈會，被網友質疑裝置藝術「天使之翼」是中國淘寶貨，綠營議員則認為，同廠商連10年得標卻沒創新。花縣府回應，效益創歷年最高，不應失焦。

2025年太平洋燈會主題「百花齊放」，今年首度移師東大門夜市旁日出大道舉行，自農曆年前1月17日展出至2月16日。

有網友在臉書社團爆料「花了200多萬的燈會原來是上網去中國大陸淘來的，花蓮是沒有設計人才了嗎？話說這個燈換算台幣加上運費大約2千至3千，倒想看看廠商報價多少錢」，貼文附上中國電商平台淘寶網「天使之翼」裝置藝術商品與燈會「天使之翼」裝置藝術對比圖。

貼文引起網友討論「以為是原創」、「賺爛了賺爛了」、「好丟臉」等，也有網友解釋「雖然定價只要幾千元，但按尺寸、運費跟組裝費成本超過10萬多元」。

民進黨籍縣議員胡仁順接受媒體聯訪指出，承辦太平洋燈會的廠商，過去10年得標8次太平洋燈會活動、7次紅面鴨活動，10年來在花蓮縣府拿了3億多元標案，活動卻一成不變。

胡仁順說，單一廠商10年來承辦花蓮兩大觀光活動，且預算逐年增加，卻無法創新、帶來話題，對縣民無感，也無法吸引到觀光客，相信遊客寧願去高雄燈會看「吉伊卡哇」，也不願來花蓮看每年都很像的燈會。

花蓮縣府觀光處長余明勲今天回應，對於裝置藝術是不是淘寶貨並不清楚，但燈會不只有天使之翼，共有4個展區及不同主題活動，不應以單一燈飾概括燈會，且今年燈區移到日出大道，與東大門夜市人潮相互加成，1個月來累積超過60萬人次到訪，成效非常好。

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余明勲說，燈會期間曾到夜市視察人潮狀況，有攤商說，過年期間忙到凌晨2時多，把過去不景氣的低迷一掃而空，希望大家正面看待活動。

余明勲提到，標案絕對是公平、公開、公正招標，由專業評選委員評審，今年只有1家廠商投標，且舉辦地點更改、拋開過往以生肖為主題的模式，帶給民眾不一樣的體驗。（編輯：謝雅竹）1140215