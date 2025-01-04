花蓮春節訂房約2成 旅宿業估最快暑假回溫

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）農曆春節有9天連假，花蓮旅宿業統計，春節期間訂房率僅約2成，往年同期至少8成，業者推估，連假長國人傾向出國旅遊，花蓮震後旅遊信心還沒恢復，至少暑假後才會回溫。

農曆春節期間，業者估花蓮平均旅宿住房率不到3成，以初一到初三較多。花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾指出，以往春節前3週訂房率至少7成，春節期間住房率約8至9成，今年只有不到3成，雖陸續有訂房，但不如以往熱絡。

林徐則鈾說，花蓮合法民宿1700多間，受到0403地震影響、國旅衰退等因素，來客率低，國旅補助幫助有限，已有100多間民宿停業或歇業，數量可能還會增加。

花蓮觀光協會理事長陳義豐預估，除了天災後的旅遊信心不足，政治氛圍也有影響，第一季1月至3月花蓮觀光熱度不會太好，觀光業者只能努力撐。

台鐵北迴線恢復雙線通行、蘇花路廊也採機動管制，交通往返已有改善。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，過去台北直達花蓮最快只要1時58分鐘，現在鐵路沿線還有施工慢行路段，最快車程也要2時20分，還是沒有恢復過往水準。

震後景點受損，連帶影響周邊住宿，張琄菡說，靠近太魯閣國家公園的新城鄉住房率影響很大，中南區的蝴蝶谷溫泉度假村園區受損嚴重，昨天宣布歇業，是震後第22家歇業或停業的旅館。

張琄菡分析，日幣貶值對國人更有吸引力，整體國旅勢弱，花蓮加上天災影響又更慘，今年上半年連假不多、也沒有特別活動，花蓮要恢復往年水準，可能到清明連假後，甚至是暑假旺季。

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她以五月天一路向東公益演唱會為例，原本1月是花蓮觀光淡季，演唱會2天花蓮平均住房率6成，其中花蓮市7成，南區玉里鎮加場後，旅宿表現也很不錯，演唱會有效帶動觀光熱潮。

花蓮縣府觀光處指出，會向業者了解訂房狀況，花蓮災後美景依舊，不可否認地震、颱風災害陰影還在，會持續推動旅遊措施，包括花蓮、香港直航停留5天，協助觀光業規劃遊程，發展新的旅遊模式，對未來花蓮觀光有信心。（編輯：李亨山）1140104