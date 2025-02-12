台灣燈會開展 賴總統：中央地方合作創造美好事物

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（中央社記者葉臻桃園12日電）台灣燈會今天正式開展，總統賴清德出席開燈典禮時說，透過這次燈會，看到中央與地方合作良善，會創造出美好事物，期待未來中央地方、朝野黨派攜手合作，增進人民福祉。

台灣燈會今天在桃園正式開展，雖然天候不佳、晚間雨勢加大，仍有不少民眾撐著傘來賞燈，也有不少人早早就來主燈旁等候開燈，甚至有外國遊客搶在點燈首日就來參與盛會。

儘管天公不作美，仍有不少民眾撐傘到場、冒雨賞燈。中央社記者鄭清元攝 114年2月12日

燈會現場可見不少民眾前往賞燈。中央社記者葉臻攝 114年2月12日

賴總統晚間出席開燈典禮時表示，台灣燈會時隔9年重返桃園主辦，他也在1月春節連假首日到桃園感謝警消辛勞，也看到桃園市長張善政帶領的市府團隊，對於台灣燈會做好了萬全準備，真的很用心。

賴總統說，今年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，要感謝交通部長陳世凱、觀光署長周永暉以及桃園市政府、所有投入燈會的夥伴，共同打造了一場結合科技、文化與親子互動的觀光盛會。

此外，賴總統也說，這次主燈名稱是「無限樂園」，採用現代抽象的無限符號造形，作品高度有18公尺，同時主燈秀運用了AI科技、動作捕捉等多項嶄新技術，也有在台灣的外籍交換學生，用母語寫出對台灣的祝福，一起交織其中，凝聚許多共同創作者熱情及能量。

2025台灣燈會，主燈「無限樂園」以蛇的意象打造無限大符號，在雨夜中點燈閃耀。中央社記者鄭清元攝 114年2月12日

主燈「無限樂園」採用現代抽象的無限大符號為造型，作品高度達18公尺。中央社記者葉臻攝 114年2月12日

賴總統表示，相信這個主燈預告新的一年，台灣將充滿無限可能，也營造出科技十足的未來熱鬧氣氛。

賴總統說，主燈展演區以棒球場的動線設計為概念，象徵桃園作為棒球文化重鎮，與國際交通樞紐的重要地位，更是帶領大家重溫12強奪冠時刻的熱血沸騰。

主燈展演區以棒球場動線設計為概念，象徵桃園為棒球文化重鎮，帶領大家重溫世界12強棒球賽奪冠時刻的熱血沸騰。中央社記者葉臻攝 114年2月12日

另外，賴總統還提到，燈會首度與寶可夢合作，盼讓更多親子同樂，在燈光藝術及設計上，也展現了桃園埤塘景觀、多元文化等在地特色。

賴總統表示，台灣燈會，歷年來在中央及地方合作下，不僅是年度盛會，也是台灣觀光一大招牌，吸引國內外朋友共襄盛舉，也被外國媒體譽稱為沒有雲霄飛車的迪士尼樂園，這是許多人共同努力結果。

最後，賴總統強調，他相信不分黨派為人民、國家服務，是所有政黨和政治人物天職，透過這次燈會，看到中央與地方的合作良善，會創造出更多美好事物，給海內外朋友一個最感動珍貴時光；期待未來中央、地方朝野黨派共同攜手合作，增進人民福祉。

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張善政則說，燈會以棒球展現桃園特色，今天開燈後也象徵燈會開始，年假過了要開始打拚；去年世界12強棒球比賽，全台民眾不分藍綠，一起為台灣隊加油，今年一樣不分藍綠，替台灣來加油打拚。

台灣燈會雙展區分別是位於桃園機場捷運A19站的「光的遊戲場」與位於A18站的「主燈展演場」；另有桃園13個行政區的「響應燈區」，全區活動至23日閉幕。（編輯：陳仁華）1140212

總統賴清德（前）12日晚間在桃園市出席2025台灣燈會開燈儀式，會中手持球棒，透過揮棒出擊為燈會點燈。中央社記者鄭清元攝 114年2月12日

總統賴清德（前左）、桃園市長張善政（右）等人出席點燈，會中握手致意。中央社記者鄭清元攝 114年2月12日

觀光署長周永暉（前右起）、桃園市長張善政、總統賴清德、交通部長陳世凱及環境部長彭啓明出席，一起在點燈儀式中簽名，為燈會揭幕。中央社記者鄭清元攝 114年2月12日

各式燈組在夜中繽紛亮相，不少花燈以小吃、日本動漫為主題展出。中央社記者鄭清元攝 114年2月12日