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台灣燈會展場瞬間風速達7級上限 卡比獸進擊的巨人等作品暫停展出

2025/2/17 16:55（2/17 17:48 更新）
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台灣燈會部分作品因現場瞬間風速已達7級風上限，17日暫停展出。圖為動漫「進擊的巨人」超大型巨人充氣偶。（中央社檔案照片）
台灣燈會部分作品因現場瞬間風速已達7級風上限，17日暫停展出。圖為動漫「進擊的巨人」超大型巨人充氣偶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）台灣燈會寶可夢卡比獸與皮卡丘充氣偶，動漫「進擊的巨人」超大型巨人充氣偶，以及部分作品因燈會現場瞬間風速已達7級風上限，今天暫停展出，復展日期將再公告。

桃園市政府下午3時表示，因為台灣燈會現場偵測，青埔地區瞬間風速已達7級風上限，展區現場風勢過強，且依據中央氣象署預報今晚強風將持續，為確保活動安全，卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人等作品今天全天暫停展出，後續將每天監測風速，待風速恢復、可開展狀態將另行公告復展。

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桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟說，考量到12公尺高的巨型卡比獸充氣偶、6公尺高的巨型皮卡丘充氣偶，以及日本超人氣動漫「進擊的巨人」寬10公尺，高9公尺的超大型巨人充氣裝置作品安全，只能忍痛暫停展出，但寶可夢小提燈的發放，以及晚間8時舉辦的寶可夢快閃見面會不受影響。

相關作品已於下午2時起開始消氣作業，依序從卡比獸開始、皮卡丘，以及進擊的巨人，4點完成全部作業。周柏吟指出，經過廠商評估恐有毀損疑慮者，也都會暫停展出，初步了解，暫停展出作品包含光臨千塘國燈區的卡比獸、皮卡丘、千塘光池；城市聚光燈區進擊的巨人；青春光劇場燈區月亮在唱歌；福光滿意讚燈區景福宮、慈護宮大型充氣式作品，復展日期將會擇日公告。（編輯：方沛清）1140217

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2025台灣燈會現場瞬間風速已達7級風上限，為確保活動安全，日本知名IP「Pokémon寶可夢」卡比獸、皮卡丘及動漫「進擊的巨人」等充氣裝置作品，17日全天暫停展出。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月17日
2025台灣燈會現場瞬間風速已達7級風上限，為確保活動安全，日本知名IP「Pokémon寶可夢」卡比獸、皮卡丘及動漫「進擊的巨人」等充氣裝置作品，17日全天暫停展出。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月17日
桃園市政府17日表示，青埔地區瞬間風速已達7級風上限，2025台灣燈會展區現場風勢過強，相關充氣裝置作品已於下午2時起開始消氣作業，復展日期將再公告。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月17日
桃園市政府17日表示，青埔地區瞬間風速已達7級風上限，2025台灣燈會展區現場風勢過強，相關充氣裝置作品已於下午2時起開始消氣作業，復展日期將再公告。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年2月17日
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