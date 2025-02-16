高雄「吉伊卡哇」3可愛合體說再見 共吸逾600萬人潮

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）為期23天高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」活動今天閉幕，由高雄市管樂團以卡通動漫組曲揭開序曲歡送「吉伊卡哇」3隻小可愛，現場沿岸吸引上萬民眾一同歡送。

「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」進駐，吉伊卡哇與小八貓、兔兔的大型立體化氣膜出現高雄港灣，1月25日開幕進港，今天閉幕，創下超過600萬參觀人潮。

今天下午閉幕活動，由高雄市管樂團以卡通動漫組曲揭開序曲歡送「吉伊卡哇」3隻小可愛，吉伊卡哇與小八貓行經珊瑚礁群、音浪塔、鯨魚堤岸，現場沿岸吸引上萬民眾，帶著自己收藏的「吉伊卡哇」玩偶一同歡送。

最終點到17號碼頭，由高雄鹽光幼兒園學童穿著可愛睡衣表演舞蹈迎接，最後由市長陳其邁頒發「高雄冬日遊樂園3級檢定證照」給吉伊卡哇、小八貓及兔兔，感謝3個小可愛們參與高雄燈會，也讓不少民眾直呼不捨，盼未來再見。

陳其邁表示，今天是冬日遊樂園活動最後一天，累積創下超過600萬參觀人潮，也為高雄創造超過新台幣百億元產值，許多飯店、旅宿業者住房率也都超過8成，尤其過年期間更超過9成。

陳其邁說，市府想好未來活動，已開始準備，一定會越來越精彩；兒童節也針對小朋友會有相關系列活動，請大家拭目以待。

高市府表示，「吉伊卡哇」首次在全世界以大型立體化氣膜現身，就在高雄搭配浮台建構，從1月25日開幕進港、到2月9日遊港，繼黃色小鴨後再次創下海上動態展演的世界紀錄。

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活動最終章「吉伊卡哇」閉幕活動，不僅現場超過18萬人參與、線上同步觀看超過20萬人次，同時也展現高雄先進且純熟造船及海事工程技術。

觀光局長高閔琳說，感謝「吉伊卡哇」小可愛們23天陪伴，這次展出因分別在珊瑚礁群旁海面、音浪塔前海面及碼頭樂園3處，許多民眾頂著大太陽移動，也要集滿與這3隻小可愛合影，留下冬日美好記憶。（編輯：陳仁華）1140216