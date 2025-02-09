吉伊卡哇遊港與小八貓、兔兔相見歡 逾20萬人次爭睹

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）「高雄冬日遊樂園」邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」進駐愛河灣，今天規劃吉伊卡哇遊港活動，讓吉伊卡哇與小八貓、兔兔相見歡，漫遊愛河灣，活動現場吸引逾20萬人次參觀。

「高雄冬日遊樂園」邁入第2週活動，2月8、9日於18號碼頭發放「吉伊卡哇」小提燈，吸引排隊人潮；今天並規劃吉伊卡哇1日限定遊港活動，以動態展演方式，透過吉伊卡哇與小八貓、兔兔相會視角，帶著民眾漫遊愛河灣。

高市府表示，今天遊港活動由主題渡輪雄棧2號領航，吉伊卡哇與尾隨的文化遊艇、嘉信遊艇等一起遊港，而光榮國小帆船隊也在愛河灣為吉伊卡哇加油打氣。

吉伊卡哇漫遊愛河灣，並與音浪塔的小八貓及16號碼頭的兔兔相見歡，今天遊港路線行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，等沿途滿滿人潮，觀光局統計吸引逾20萬人次。

市長陳其邁、議長康裕成等人也出席活動，祝福吉伊卡哇航行順利。觀光局表示，今年規劃「吉伊卡哇」遊港活動，號召民眾前來觀賞，並寫下新年祈福願望，一同祈求好運討吉利。

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觀光局說明，繼去年黃色小鴨在情人節時遊港受民眾熱烈回響，今年再規劃吉伊卡哇遊港，成功締造連2年海上IP動態展演紀錄；接下來歡迎全台民眾相約愛河灣，與吉伊卡哇一同鬧元宵。

2月12日至15日配合元宵節，市府青年局將於大港橋辦理「吉刻就圓」活動，有湯圓下水、湯圓樂透、彈珠湯圓等節慶互動遊戲；重頭戲2月16日閉幕活動，將邀請高雄管樂團以卡通動漫組曲演奏歡送「吉伊卡哇」。（編輯：陳仁華）1140209