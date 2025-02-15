台灣燈會在桃園首週六湧140萬人次 啟動交通應變

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（中央社記者葉臻桃園15日電）台灣燈會12日在桃園開展，今天是首個週六假日。桃園市政府表示，截至晚間6時30分已湧入140萬人次，已緊急啟動應變疏導、公路接駁，桃捷則進行車站動線管制、加開列車。

桃市府表示，根據中華電信人流統計，今天截至晚間6時30分止，已經湧入超過140萬人次參觀台灣燈會；其中，桃園機場捷運A18與A19站兩燈區，最高同時有近17萬人（不重複）在場參觀。

因應參觀燈會人潮，桃市府指出，已啟動緊急應變措施，包括機場捷運加開列車並加派司機員因應、高鐵公司啟動人潮分流機制疏導參觀燈會人潮，市府也啟動公路接駁，提供A16至A18、A19至A20往返交通服務。

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桃市府表示，桃園大眾捷運股份有限公司為加快民眾進出站，機動取消刷卡，加快人潮疏散；針對高速公路回堵車輛，協請高公局發布相關訊息，將車潮疏導至大園交流道以分散車流。

燈會人潮疏運，桃捷公司指出，昨天的運量已達19.2萬人次，僅次於去年底的跨年夜；今天傍晚因A18站賞燈人潮眾多，進行車站動線管制，華泰側的2號出口只進不出、高鐵側的1號出口只出不進，並在現場加派人員引導。（編輯：戴光育）1140215