神木下婚禮5月開放報名 盼帶動阿里山旅遊人潮

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（中央社記者余曉涵台北19日電）阿里山神木下婚禮邁入第19年，觀光署今天表示，今年的星光下婚禮升級成星光婚旅，神木下婚禮則預計5月開放報名，盼系列活動可帶動全年200萬人次遊阿里山。

交通部觀光署今天舉辦「114年神木下婚禮活動記者會」，觀光署表示，今年以「台灣好行3.0－阿里山幸福同行」為主題，結合台灣好行觀光品牌、星光舞蹈、阿里山旅遊等元素，陸續推出星光婚旅、特色茶席體驗、好婚市集等一系列活動。

觀光署副署長黃荷婷致詞表示，今年活動結合阿里山在地產業擴大舉辦，呈現在地產業的特色和獨特之處。

黃荷婷指出，神木下婚禮至今已促成384對新人，其中有41對國外新人參加，今年5月20日開放旅客報名，預計10月登場，2天1夜的行程包含證婚儀式等。

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觀光署表示，4月登場的阿里山星光婚旅是過去星光下婚禮的2.0版，今年安排3天2夜的行程，並打造「旗遇山城．夜幕風華」之夜，讓旅客可以穿著旗袍和古裝，漫步於奮起湖老街，即日起開放報名。

觀光署指出，星光婚旅、神木下婚禮各有15對名額，安排入住阿里山英迪格酒店或阿里山賓館，盼系列活動能帶動全年逾200萬人次旅客造訪阿里山。（編輯：張雅淨）1140219