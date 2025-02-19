推動觀鳥生態觀光 台日簽合作備忘錄

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（中央社記者余曉涵台北19日電）推動合作觀鳥生態觀光，觀光署雲嘉南管理處與日本鹿兒島縣出水市今天共同簽署合作備忘錄（MOU），包含引進AI智慧賞鳥辨識系統等，要帶動雙方的生態旅遊市場。

交通部觀光署雲嘉南管理處今天與日本鹿兒島縣出水市舉辦記者會，共同簽署生態旅遊、觀光活動與產業促進合作備忘錄。

觀光署副署長林信任說，台灣發展觀光的路途上，在2015年突破來台旅客千萬人次後，就是朝永續旅遊發展，希望大家在愛護環境的基礎下，讓觀光產業更加發展，其中賞鳥交流就是很好的活動之一。

林信任指出，賞鳥外，還可以騎自行車跟在地互動，以及文化傳承，希望未來雙方的交流可以更加緊密。

林信任也表示，這次備忘錄簽署訂下具體目標，包含引進AI智慧賞鳥辨識系統，作為重要鳥類資訊交流、透過賞鳥生態遊程規劃，觀光產業展示推廣跟舉辦活動等合作行銷宣傳。

日本鹿兒島縣出水市長椎木伸一指出，希望透過這次的雙方合作，讓台灣旅客更瞭解出水市的魅力，今年3月出水市也將以雲嘉南魅力為主題舉辦攝影展，盼吸引更多旅客赴台灣旅遊。

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雲嘉南管理處長徐振能說，根據今年1月的調查，黑面琵鷺數量較去年增加400多隻，日本出水市的鶴鳥也很多，兩地的資源都很值得推動生態保育跟生態觀光旅遊。

觀光署指出，根據中華民國野鳥學會公布的2023台灣鳥類名錄，台灣紀錄的鳥種達686種，其中32種是台灣特有種，52種是台灣特有亞種；日本鹿兒島縣出水市每年10月中旬到12月，約有1萬隻以上的鶴鳥從西伯利亞飛來，直到3月左右在出水市過冬，鶴鳥種類是日本第一。（編輯：李亨山）1140219