機捷估達2億旅次 限量一日票22至23日開賣

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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃捷公司今天表示，隨運量提升，原本預估在3月產生的2億旅次，因台灣燈會的舉辦可望提前在23日前後誕生，桃捷公司也製作限量千張「快樂桃子號」一日票，22至23日半價開賣。

桃園大眾捷運公司表示，隨著疫情後運量持續提升，原本預計在3月初才產生的第2億次旅客，可望因台灣燈會的舉辦，提前在2月23日燈會結束前後誕生。

桃捷公司說，為紀念這特別紀錄，將推出限定版面「快樂桃子號」一日票，2月22日、23日在機捷全線除A20興南站外的旅客詢問處開賣，延續燈會期間「桃捷一日票5折優惠」，原價新台幣320元的一日票只要160元，歡迎民眾把握機會，在燈會的最後2天把限量1000張的票卡蒐藏入手。

對於第2億旅次的幸運兒，桃捷公司指出，幸運兒可獨享基北北桃都會通定期票12個月及限量商品福袋，總價值接近2萬元；另外，前後各5名旅客也可得到基北北桃都會通定期票2個月及福袋，這11名幸運旅客也都加贈限量的「快樂桃子號」一日票。

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桃捷公司說，「快樂桃子號」是台灣燈會於機捷推出的限定彩繪列車，2月3日上線後就吸引旅客爭相追車，今年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，透過光影及燈藝串起多元文化以及創新潛力，極具桃園在地特色，歡迎民眾把握燈會的最後時間，購買限量台灣燈會「快樂桃子號」一日票，享受機捷沿線旅遊樂趣。

桃捷公司提醒，「快樂桃子號」一日票桃子票需在116年1月1日前使用，請民眾留意。（編輯：林恕暉）1140220