冷氣團22日晚間南下 北部有雨低溫探14度

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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部中央氣象署今天表示，東北季風減弱，降雨範圍縮小，不過，明天晚上起大陸冷氣團南下，大台北地區、東半部可能下雨，低溫下探攝氏14度。

氣象署預報員曾昭誠向媒體表示，東北季風減弱後，降雨範圍縮小到宜蘭，預計會維持到明天白天，明天晚上起隨著大陸冷氣團南下，降雨擴大，北部、東半部都有機會下雨。

曾昭誠說，預計大陸冷氣團持續影響到24日，25日白天後減弱，將會回到多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，曾昭誠說，預計今天到明天晚上，受到東北季風及大陸冷氣團影響，低溫落在14度到15度，明天白天北部約在17度到18度上下，中南部則不受影響，白天約落在20度到25度，夜晚清晨15度到17度。

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曾昭誠指出，大陸冷氣團影響最冷的時間點將落在24日及25日清晨，屆時低溫下探13度到14度，白天溫度也會下降，北部約落在14度到16度左右，25日白天起冷氣團減弱，溫度將會回升到20度以上。

曾昭誠指出，由於這波冷空氣高山溫度條件缺乏，因此研判降雪機率偏低，不過，回暖過程中，西半部容易起霧，提醒民眾特別留意。（編輯：管中維）1140221