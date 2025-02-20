228連假國道實施高乘載 高公局籲留意標誌行駛

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（中央社記者余曉涵台北20日電）228連假在即，因應車流量大，國道將實施高乘載管制與匝道封閉管制，高公局呼籲用路人要依據相關標誌指示行駛。

今年228和平紀念日連假為2月28日至3月2日，交通部高速公路局預估假期交通量為113到117mvk（百萬車公里），其中首日南向可達64百萬車公里，為平日的1.4倍。

高公局今天發布新聞稿表示，預估這次連假國5北向交通量集中於連假第2、3天。

高公局指出，為分散國5車流，國5北向蘇澳至頭城各交流道入口將實施時段性高乘載管制，為使民眾快速了解高乘載管制資訊，高公局規劃於相關交流道附近重要路口設置圖形化標誌。

高公局說明，以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段；匝道入口則維持設置紅底白字的文字型禁制性告示牌，以明確告知管制內容並作為執法依據。

高公局指出，今年228連假國道實施高乘載管制的路段與時段，為3月1日及2日每日下午1時至晚間6時，國5蘇澳至頭城各交流道的北向入口。

實施匝道封閉的路段與時段，包括2月28日清晨5時到中午12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口；凌晨0時到中午12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

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3月1日清晨5時到中午12時，國1埔鹽系統交流道南向入口；清晨5時到中午12時，國5石碇、坪林交流道南向入口；中午12時到晚間9時，國1埔鹽系統、虎尾交流道北向入口；中午12時到晚間9時，國道3號西濱交流道北向入口。

還有3月2日中午12時到晚間9時，國1埔鹽系統、虎尾交流道北向入口；中午12時到晚間9時，國3西濱交流道北向入口。（編輯：張雅淨）1140220