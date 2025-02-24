第2季出國團費上漲居多 日本漲幅約5%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北24日電）中華民國旅行業品質保障協會今天公布第2季旅遊團費參考價格，雖然多數路線價格比113年同期上漲，業者仍預期體國外旅遊市場持續大幅成長。

交通部統計，去年台灣出國人數為1684萬9683人次，其中赴日本旅客就占了超過1/3，達600萬6116人次，其次是中國277萬284人次，超過百萬人次的還有港澳169萬1262人次、韓國142萬9398人次、越南125萬3352人次、泰國112萬1756人次。

根據品保協會公布的第2季各線旅遊團費，與113年同期相比，多數呈上漲趨勢，其中台灣旅客最愛去的日本，因日本央行升息，旅遊成本跟著上漲，關西大阪萬國博覽會地區，上漲約10%以上，其他地區持平至5%漲幅，以4月賞櫻旺季為例，東京5天團費約新台幣4萬5000元至6萬3000元。

品保協會日本線委員黃清涼說，先前較優惠的日本團費價格回不去了。

韓國團費受先前空難影響，廉價航空票價調降約11%，且有不定期促銷，旅客可撿便宜，例如6天4夜釜山及大邱，團費1萬2000元到3萬元。

東南亞線第2季的團費較113年同期上漲約2%，主要是機票價格上漲，例如，純泰國5天團費2萬4800元至3萬2800元。

美國航線第2季團費，受美元匯率影響，漲幅約2%到5%，例如美西10天價格為9萬9800元至11萬9800元；歐洲因仍有通膨，第2季團費漲幅約5%至8%，以北法10天或南法11天為例，團費分別為11萬8900元及13萬9900元。

品保協會公布中亞非第2季團費漲幅驚人，較113年同期上漲高達20%至30%，主要是燃油價格及景點門票上漲、通膨、人力短缺造成，以台灣民眾愛去的土耳其為例，11天團費10萬9900元。

品保協會中亞非旅遊線委員張雯雯說，土耳其的通膨已高達44.38%，物價可說與倫敦不相上下。

紐澳線部分，與113年同期相比，澳洲因匯率及機票較低，團費降幅約4%，紐西蘭因機票及物價皆上漲，團費漲幅約16%。

國旅部分，品保協會表示，今年市場未見好轉，各家業者成本上雖有提升，但銷售端價格與113年同期相比，不會有太大變化，以澎湖2天1夜為例，平日團費8000元到1萬元，假日9000元到1萬3000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

品保協會說，2025年出國旅遊市場熱度不減，各航空公司積極展開航線，包括華航2月3日復飛高雄-熊本，台灣虎航規劃增加鳥取、帶廣、大分、神戶等日本航點，星宇航空4月18日將開航台北及台中到神戶的航班，聯合航空4月2日起從台灣飛關島，長榮航空11月新增美國達拉斯客運航點。

另外，因日本今年起對台灣實施預先通關制度、入境韓國免簽證觀光K-ETA也展延到今年底，品保協會預期今年整體出國旅遊市場將持續大幅成長。（編輯：管中維）1140224