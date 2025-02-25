機捷凌晨吊掛作業車輪偏移 4列車380旅客受影響

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園大眾捷運公司表示，機捷工程車今天凌晨1時51分時，在A15大園站執行站體油漆工程機具吊掛作業，因重心偏移導致車輪偏移軌道，搶修後恢復正常，共4列車約380名旅客受影響。

桃捷公司表示，機場捷運於凌晨1時51分時，工程車在A15大園站執行站體油漆工程機具吊掛作業時，工程車因重心偏移導致車輪偏移軌道，工程人員已於上午5時44分完成搶修作業。

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桃捷公司說，為提供旅客輸運服務，上午6時起，直達車營運模式調整為每站停車；普通車則進行班距調整，部分列車會有些許延誤，但系統已完全恢復正常，車班距正在調整當中。

桃捷公司指出，全線列車在上午8時許均依照時刻表行駛，事件影響共4列車，最大延誤15分鐘，約380名旅客受到影響，班距調整期間造成旅客不便也請旅客見諒。（編輯：李淑華）1140225